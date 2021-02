Los milagros del Diego: La emotiva historia de una joven que estuvo internada con Maradona

A través de un hilo de Twitter, Mariana Copland relató el día que Diego le “salvó la vida” y el gran gesto que tuvo cuando ambos compartieron cuarto en una clínica de rehabilitación.

De Diego Armando Maradona florecieron -y aún siguen floreciendo- un sinfín de historias y anécdotas. De las que te hacen llorar de risa hasta las que te estrujan el corazón. Por estos días, volvió a salir a la luz el emocionante relato en primera persona de una joven que compartió hace ya varios años un día con el Diez en una clínica de rehabilitación.

A través de un hilo de Twitter escrito el 4 de noviembre de 2020, pocos días antes de su fallecimiento, Mariana Copland narró un emotivo episodio junto al de Villa Fiorito. «Nada de lo que pueda escribir define quién soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mí, Maradona me salvó la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fechas no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación», abrió la chica.

Y siguió con su detallada introducción: «Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa. Pensé en ese momento que era el peor momento de mi vida. Después con los años uno ve el jardín de la casa de los abuelos más chico, la humanidad más grande y el dolor más profundo… no era así».

«Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al volley, me apodó ´lapicera veloz´ porque me la pasaba escribiendo. Hasta que un día desaté una crisis horrible y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levanté con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo», contó.

Con el correr de las publicaciones continuó dándole color a los hechos: «Después de que mi médico firmara mi acta en la que se explicitaba que no podían drogarme sin su consentimiento, tres días después, los mismos tres enfermeros vinieron a por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita, y dijo: CON LA NENA NO».

«Discutieron varios minutos, yo lloraba. Hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del sum donde todos compartíamos los días. Entonces me pidió el número de mi mamá y la llamo. Y cuando mamá, harta del dolor de saberme internada lo atendió, él dijo: SEÑORA, SOY DIEGO LA NENA ESTÁ BIEN, si, TRANQUILA, pero mejor que no pase la noche acá», agregó, y comenzó a emocionar a un centenar de usuarios.

Ya sobre casi sobre el cierre, aportó: «Y no se despegó de mí un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo ´vos tranquila, podría ser mi hija, tranquila, te esperamos acá´. Nunca más dormí en Avril».

Por último, la joven remató su historia con otro gesto bien de Maradona: «Son muchas las cosas, la ideas, los valores que me separan de él. Pero la ps de esto es que un día, solo, me dijo ´vos, lapicera veloz (porque me pasaba el día escribiendo) dame una hoja´. Y le regale una hoja a5. Y como sabía que mi crisis había sido desatada por un novio Que me dejó, escribió: NICOLÁS SOS UN PELELE. Y me miro después de firmar y me dijo NO SEAS CAGONA, DÁSELO».

«Nicolás, si lees esto, siempre fuiste un pelotudo pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí y me costó eso, 8 años al lado tuyo. Y al margen de eso y de lo que a dos personas puede separar, yo le deseo vida, amor de hijos, abrazos de nietos. Porque hoy yo puedo decir que ¿sai perche’ mi batte il corazon? Ho visto Maradona!”, concluyó su emocionante relato.

Tan viral se hizo su hilo de Twitter que hasta Gianinna, una de las hijas del ídolo máximo, no dudó en retwittearlo y en escribirle: “¡GRACIAS por este relato! No puedo parar de llorar, de querer abrazarte! GRACIAS! Que lindo papá tuve y voy a tener para siempre!”.

