Los mil millones de dólares que explican por qué Wall Street odia a Caputo

Toto fue a buscar USD 20.000 millones pero no fue bien recibido porque los fondos que apostaron a su gestión durante el macrismo perdieron fortunas.

Los bancos de Wall Street miran a Luis «Toto» Caputo y lloran. Todavía les queda el malestar por la montaña de dólares que les hizo perder cuando los embarcó en un fallido rescate de la Argentina en el gobierno de Macri.

Como reveló LPO ahora que se han reencontrado con su frenemy como ministro de Milei ya le hicieron saber que no será fácil que vuelvan a confiar en el país. La idea que prevalece es esperar ver antes de creer.

Esto entierra la expectativa que Caputo alimentó en el entorno de Milei, respecto a sus supuestos vínculos con la elite de Wall Street.

El aspiracional de «Toto» era que los bancos adquiriesen bonos por USD 15.000, que el FMI habilite USD 10.000 correspondientes a lo acordado durante el gobierno de Macri y un Repo por USD 5.000 con garantía de las acciones de YPF y la Anses, según confío a LPO una fuente de Wall Street.

«Caputo no es bien recibido por los inversores. Perdieron muchísimo dinero, es imposible que no lo odien» precisó la fuente que agregó «Por lo que entiendo, no tuvieron reuniones de mercado, o sea, los usual suspects no han participado ni escuchado nada» sostuvo un alto gerente de un fondo muy conocido en Nueva York que suele ser invitado cada vez que una comitiva argentina llega a la ciudad.

Lo cierto es que los grandes fondos de inversión perdieron millones cuando apostaron por Caputo. Templeton perdió USD 330 millones, Autonomy USD 400, Pimpco USD 209 y Geylock cerca de USD 200 millones. «Son los fondos mas importantes del mundo, y es mucha guita para ellos solos. Mucho peor fue la situación de los que siguen atrás, fondos muchos más chicos que igual quedaron atrapados», expresó esta fuente.

Taylor Selden es un especialista en mercado de capitales y operador financiero norteamericano que vive en Argentina. En un desopilante hilo de twitter le explica a sus compatriotas porque no deben comprar los bonos que les fue a vender Luis Toto Caputo parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York.

«Regla #1 para los bonos argentinos: Nunca compre las nuevas emisiones de bonos de Argentina. Espere hasta que estén en default. Milei y Caputo viajan a Nueva York para conseguir nuevos fondos para rescatar las LELIQ. Caputo es famoso por haber vendido un bono a 100 años (que entró en default unos años después) y por venderle a Templeton un bono con una tasa de interés FIJA del 18% en pesos. Templeton perdió 2 mil millones de dólares en un día con ese. Caputo está tan orgulloso de ese tema que incluso lo destaca en su biografía oficial. No quisiera ser la contraparte de una transacción con el Sr. Caputo» afirmó Seldon en un posteo en la red social X (ex Twitter).

Como si con eso no hubiese sido lo suicientemente explícito, en un segundo mensaje profundiza sobre los detalles de las transacciones efectuadas por el entonces ministro «Conozca a Michael Hasenstab, el tipo que compró los bonos en pesos de tasa fija al 18% de Caputo. Cuando se le entrevistó sobre su gran error, dijo:»Me siento cómodo pasando por períodos de dolor, sudor y lágrimas, sabiendo que al final hay una recompensa», recuerda Taylor Selden y se pregunta «¿Cómo terminó la historia?. No hubo recompensa, sólo más pérdidas. El fondo de Hasenstab obtuvo un rendimiento entre el 2% inferior de todos sus pares».

Para concluir Seldon remata la historia y deja un final abierto «Hasenstab tiene un doctorado en economía, una maestría en economía, y un B.A. en relaciones internacionales y economía política. Luis Caputo tiene…»viveza criolla» y explica que «Viveza criolla por la victoria. Ahora que «Toto» Caputo ha vuelto a cazar en Wall Street, compra palomitas de maíz, mira el programa, y descubramos quién será el próximo Michael Hasenstab».

Respecto a la fuerte suba que tuvieron recientemente los bonos y las acciones, desde el sector financiero relativizaron el cuadro «Se trata de un episodio excepcional que responde al resultado electoral. No se sostiene en el tiempo. Además las subas de los bonos, y a pesar del recorte del riesgo país, siguen en zona de remate. Sobre esto, se trata de un mercado sumamente volátil» indicó la fuente desde Wall Street.

