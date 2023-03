Los escalofriantes chats de la presunta banda de Marcelo Corazza

Durante los operativos, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el personal de la División de Trata de Personas incautó celulares, equipos tecnológicos y elementos necesarios para la investigación. De allí, la causa incorporó más de 100 horas de grabación que son desmenuzadas en la Justicia.

Según mostraron en C5N, las conversaciones están protagonizadas por los otros tres imputados: Francisco Rolando Angelotti – señalado como el líder de la organización-, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

Los chats de la presunta banda de Marcelo Corazza hablando de las víctimas

«Tengo al chiquitín, el que te mostré la foto y después la borré», le dice Charpenet a Angelotti, quien le respondió: «El que no prestás».

En otro de los chats que mostraron en C5N, a Angelotti le dicen: «Si, pero es de jardín. No me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos querías pero no esa visadita de jardín».

A su vez, otra conversación entre Mermet y Charpenet, el primer habla de «comer carne de ternera», haciendo referencia a la juventud de una de las víctimas, y el segundo le responde: «Es como comer caviar».

Jorge Rial hizo un desesperado pedido de disculpas tras la detención a Marcelo Corazza