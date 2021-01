Los correntinos podrían ir a las urnas hasta cinco oportunidades en 2021

Los electores locales deberán votar para las PASO en agosto; las legislativas nacionales en octubre; las gubernativas en el mismo mes (con posibilidad de balotaje) y las legislativas provinciales, si el Gobierno decide desdoblar. Los correntinos tendrán este año un cargado cronograma electoral y podrían ir a las urnas hasta en cinco oportunidades. La más importante será la elección a gobernador. El cronograma electoral arrancará en agosto con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que deberían definirse los candidatos a diputados y senadores nacionales. Corrientes elige tres diputados y tres senadores. Pese al pedido de los gobernadores, incluido Gustavo Valdés, el Gobierno Nacional no resolvió la suspensión de las Paso, consideradas por casi todo el arco político como “un gasto inútil”.

En el oficialismo provincial podría habilitarse una compulsa interna, siempre en modo PASO, para dirimir quiénes serán los candidatos del oficialismo. Concluyen sus mandatos Sofía Brambilla del PRO que apuesta a su reelección, y Estela Regidor, de la UCR, que podría buscar otros horizontes. El inconveniente es que la alianza gobernante tiene muchos socios y más de uno quiere probarse el traje de legislador nacional.

Para el peronismo la cuestión parece más sencilla, pues sólo renueva una banca: la de Jorge Romero, quien tiene ganas de continuar, pero deberá pasar por el cedazo de La Cámpora.

El ala juvenil kirchnerista tiene la bendición de Cristina Fernández y ya lo demostró en la distribución de los cargos nacionales. Un dato importante es que cada lista legislativa debe estar compuesta 50% por mujeres.

Para la Cámara Alta Nacional, en el justicialismo o Frente de Todos, Ana Almirón tiene todo el apoyo para ser reelecta y más después del discurso que pronunció en defensa del proyecto de la legalización del aborto. Su alocución fue destacada por diarios de todo el mundo, El País, de España, fue uno.

La cuestión es qué hará o le dejarán hacer a Camau Espínola. El exmedallista olímpico, simpatizante del espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto (excandidato a vicepresidente por el macrismo), mantiene una alta imagen en las encuestas, pero es visto de reojo por los compañeros que se conocen la marchita de memoria. Hay quienes lo mencionan como posible candidato a intendente de Capital, bastión que el peronismo supo ostentar por ocho años y rifó en las elecciones de 2017. También Fabián Ríos, hoy en Añá Cuá, estaría dispuesto a dar pelea por la intendencia. El exintendente, que fue concejal en 2019 para renunciar a mediados de 2020, saca pecho con encuestas en mano, aseguran en cercanías al pejota. Los intendentes peronistas también quieren hacer sentir su peso y sondean la posibilidad de participar del armado de listas.

Pero el peronismo primero deberá resolver sus internas, que son varias, para definir una estrategia común de cara la madre de todas las batallas: la elección a gobernador.

Para el oficialismo local, Pedro Braillard Poccard apuesta a otros seis años en el Senado Nacional, pero varios dirigentes se animan a medirse en votos con el ex vicegobernador. Aún no se definió, puertas adentro de la alianza, si las elecciones provinciales serán desdobladas o unificadas.

Se debe recordar que por mandato constitucional el plazo máximo para elegir gobernador es el 10 de octubre, tres meses antes que caduque el mandato de Valdés.

Corrientes debe renovar 15 diputados provinciales. Encuentro por Corrientes pone en juego su hegemonía, ya que desde 2019 ostenta los dos tercios en ambas cámaras. Son muchos los socios, que quieren refichar por otros cuatro años. Pero también hay un grupo de dirigentes jóvenes que pide pista. Ese será una de los dilemas a resolver en el seno del oficialismo.

En definitiva: los correntinos deberán ir a las urnas para las Paso, en agosto, las legislativas nacionales, en octubre; las gubernativas en el mismo mes (con la posibilidad de un balotaje) y las legislativas provinciales, si el Gobierno decide desdoblar.

