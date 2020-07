“Los comentarios en redes duelen”: La historia de la familia correntina que superó al coronavirus

Guadalupe es una joven correntina saladeña que hoy, después de 15 días, obtuvo el alta del Hospital Llano. La joven que contagió a 5 integrantes de su familia, fue víctima de constantes ataques discriminativos en redes sociales. En diálogo exclusivo con Radio Dos y a tres días de cumplir 20 años, contó que su deseo es que le den el alta a su tío, un adolescente de 13 años que es el único familiar que continúa infectado, aunque, en buen estado de salud.

“Agradezco a la gente de mi pueblo y alrededores que estuvo conmigo, me ayudaron mucho con sus mensajes de aliento”, expresó la joven. Además, señaló que en el proceso de la enfermedad “tuve un ataque de nervios por los audios y los mensajes que se viralizaban, no podía dormir, ni tampoco respirar y me trasladaron al Hospital Llano”. “Los antibióticos y antivirales me ayudaron bastante”, sostuvo Guadalupe en diálogo exclusivo con Radio Dos.

“Me sentía súper culpable por contagiar a mi familia”, explicó Guadalupe y reconoció: “Me contagié en un cumpleaños, nadie sabía que esa persona tenía COVID-19, ni siquiera él, se enteró una semana después”. En este sentido, la joven saladeña, señaló: “Estaba en una cena con amigos y me llamó mi mamá preguntándome si tuve contacto con esta persona, tuve que aislarme, mi familia pidió el test y se inició el protocolo”

“Ninguno de mis amigos tuvo problemas, solo mi familia, contagié a mi mamá de 36, mi abuela de 54, a mi hermana de 7, a mi hermano de 9 y a mi tío de 13 años que es el hermano de mi mamá y continúa infectado”, manifestó la joven y agregó: “La enfermedad le trata bien a mi tío”. Guadalupe que vive en inmediaciones de la casa de su abuela que vive con sus tíos y forma parte de una familia compuesta por su mamá, su papá y cinco hermanos, reconoció que mediante las redes sintió que “le gente hacia peor que la enfermedad” y ratificó: ”Los comentarios en las redes duelen”

“Nadie está exento y yo no tengo la culpa de nada”, recordó la joven mencionando las palabras de la familia y destacó: “Mi familia nunca creyó que haya sido la culpable, siempre me dijeron que es una situación que puede pasar y agradezco a la gente que nos ayudó y lo sigue haciendo”.

Palabra de la madre

“La situación inicial fue fea, la gente en vez de ayudar, nos tiraba para abajo”, declaró la madre de Guadalupe y afirmó: “El 18 de junio nos hisoparon, los test nos realizaron porque mi hermana se sentía mal, a mi hija le había dado dos veces negativo y ya nos habíamos aislado”. “El Ministerio de Salud hisopó a las siete personas más grandes de la familia y dimos positivo, mi mamá, yo y Guada”, describió y continúo relatando la situación: “A los días hisoparon a los niños y nos comunicaron que dos de mis hijos dieron positivo y el último fue mi hermano que aún esperamos que le den el alta”.

Ella es Guadalupe,la saladeña que se recuperó de Coronavirus… Posted by Pedro Chavarria on Thursday, July 9, 2020