Argentine band Los Fabulosos Cadillacs' singer Vicentico (L) performs during a free live concert at the Zocalo (main square) in Mexico City on June 3, 2023. (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

Los Cadillacs tocaron para más de 300 mil personas en México y superaron a Paul McCartney, Roger Waters y Shakira La banda comandada por Vicentico y el Sr. Flavio conquistó el récord absoluto de público registrado en un show en el Zócalo del Distrito Federal. El grupo continúa con la gira «El León del Ritmo». Los Fabulosos Cadillacs entraron este sábado en la historia grande del rock en México al batir el récord absoluto de público registrado en un show en vivo en el Zócalo del Distrito Federal, en donde reunió unas 300.000 personas. Así lo consigna la revista especializada Billboard, que destaca que con esta cifra la banda argentina superó a gigantes de la historia del rock como Paul McCartney y Roger Waters; estrellas pop como Shakira, Justin Bieber y Rosalía; o un emblema de la música local como el fallecido cantante de rancheras Vicente Fernández. Los Cadillacs tocando para vos Hasta anoche, el récord de asistencia a un concierto ese reducto mexicano lo ostentaba el local Grupo Firme, con 280 mil personas. Los Fabulosos Cadillacs llegó a México en medio de su gira «El León del Ritmo», que celebra los 30 años disco El León, que contenía el hit «Matador», el cual proyectó el éxito del grupo a nivel continental. Hace una semana, el combo encabezado por Vicentico, Sr. Flavio y Sergio Rotman ofreció dos conciertos a sala llena en el porteño estadio Movistar Arena. "¡Vientos de libertad, sangre de luchador!", escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en alusión a la letra de "Matador". Y añadió: "Hemos vuelto a hacer historia, rompiendo récords de asistencia con 300.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, disfrutando de un concierto épico de Los Fabulosos Cadillacs". Foto: CLAUDIO CRUZ / AFP