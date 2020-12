Los 3 postres de banana más deliciosos

Es una de las frutas preferidas por los más chicos. Aporta muchas vitaminas y ayuda a estar en movimiento. Hay combinaciones infalibles e ideas –con y sin horno– innovadoras.

La banana no es solo potasio. Además, aporta vitaminas A, C, B1, B2, B6, E y ácido fólico. Tiene minerales como hierro, potasio, magnesio, selenio, zinc y calcio. Y por todo eso contribuye a promover la circulación sanguínea; funciona como protector estomacal; favorece el funcionamiento del sistema nervioso; previene los calambres y relaja el músculo después de hacer ejercicio; combate la anemia; evita la caída del pelo y favorece la hidratación de la piel. ¿Qué más? Ah, ¡sí! No tiene tantas calorías como se cree. Se calcula que hay 120 en una banana grande. Y, como si fuera poco, genera gran sensación de saciedad.

Budín de banana con crocante

Ingredientes para 5

1 banana madura

1 huevo

30 ml de aceite de girasol

40 ml de queso fresco batido descremado o yogur

60 gr de azúcar negra

75 gr de harina integral

60 gr de harina leudante

1 cucharadita de levadura

½ cucharadita de sal

1 cucharada de manteca

1 cucharadita de canela molida

½ taza de crocante de almendras, nueces o avellanas

1 pizca de canela molida

Preparación

Precalentar el horno a 180 grados y enmantecar un molde rectangular de 24 cm de largo. Aplastar las bananas en un bowl. Agregarles los huevos, el aceite de girasol, el queso –o yogur– y el azúcar negra. Batir a mano hasta obtener una mezcla homogénea. En otro recipiente más grande mezclar los dos tipos de harina con la levadura, la sal y la canela molida. Formar un hueco en el medio y añadir la preparación. Mezclar con movimientos envolventes, hasta que no queden grumos. Verter en el molde y cubrir con el crocante de almendras, avellanas o nueces. Espolvorear con más canela. Hornear sobre una rejilla a media altura durante 50 minutos. No abrir el horno hasta que se hayan cumplido. Después sí, pinchar el centro con un palito y chequear si sale limpio. Cuando no queden restos de masa, es que está listo. Dejar enfriar fuera del horno sobre una rejilla. Desmoldar y servir.

Helado de banana y coco

Helado de banana Por: Maria – stock.adobe.com

Ingredientes para 5

2 bananas maduras

250 ml de leche de coco

100 gr de almendras molidas

1 cucharada de azúcar

Preparación

Procesar todos los ingredientes, poner la mezcla en moldes, llevarlos al congelador durante 24 horas y ¡listo!

Sufflé de banana

Sufflé de banana Por: eqroy – stock.adobe.com

Ingredientes para 5

3 huevos

2 bananas

1 cucharada de manteca sin sal

5 cucharadas de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

Preparación

Precalentar el horno a 400 grados. Enmantecar cinco bowls para horno –o tazas–. Agregar las 2 cucharadas de azúcar en un bowl, girarlos para cubrir bien y verter el excedente en otro de los bowls. Repetir la operación hasta cubrir los cinco. Hacer un puré de bananas con el jugo de limón, la yema de un huevo y 2 cucharadas de azúcar. En otro recipiente batir a punto nieve dos claras de huevo con una pizca de sal. Agregar la mezcla con 1 cucharada de azúcar y batir hasta que quede firme. Unir todo con espátula de goma. Colocar la mezcla en los moldes previamente preparados. Llevarlos a una bandeja y hornear durante 15 minutos o hasta que se levanten y se doren.

