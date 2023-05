(FILES) Leeds United's Argentinian head coach Marcelo Bielsa arrives for the English Premier League football match between West Ham and Leeds United at the London Stadium, in London on January 16, 2022. After several weeks of intense negotiations, Argentine Marcelo Bielsa was finally announced on May 15, 2023, by the Uruguayan Football Association (AUF), as the new coach of the national team. (Photo by Daniel LEAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lis

Locura charrúa: Marcelo Bielsa es oficialmente el DT de Uruguay Será la tercera selección sudamericana que dirigirá el Loco, tras los pasos por Argentina y Chile. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó en la noche del lunes la llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica del seleccionado de su país a través de una serie de videos y frases alusivas a la trayectoria del entrenador rosarino de 67 años. «El público reclamaba juego y emociones» arranca el video de presentación de Bielsa, que posteriormente muestra su tradicional heladerita que suele utilizar de improvisado asiento en vez del banco de suplentes, con los colores celeste y blanco y el escudo de la AUF. Para el cierre la AUF utilizó una frase de Bielsa para hacerla propia y poner en foco lo que pretenden de él y de sus futuros dirigidos de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2026 y la Copa América 2024: «Comprometerse a luchar dignamente por lo máximo que está en juego«. Bielsa será el segundo argentino en dirigir al seleccionado uruguayo después de Daniel Passarella y sucederá a Diego Alonso, que tuvo poco espacio al frente del equipo después del extensísimo período del «Maestro» Oscar Washington Tabárez al frente de la «Celeste». Los conos y tortugas esparcidos aparentemente de forma anárquica junto a las cintas de división del terreno de juego se muestran también en una imagen cercana, que al alejarse y elevarse terminan formando la frase «Bienvenido Bielsa«, formaron parte de la ilusión reinstalada en Uruguay, que renacerá desde el complejo Uruguay Celeste, que ya fue recorrido por el rosarino dando instrucciones a los propios dirigentes de la AUF para activar las mejores que pretende para el lugar. Bien a lo «Loco» Marcelo. Vuelve Bielsa: acuerdo total para ser el nuevo DT de Uruguay