Lo que más disfruta Abel Pintos de vivir en Resistencia

El cantante vive hace un año en Resistencia, luego de contraer matrimonio con una empresaria chaqueña. «Encontré espacio y aire suficiente para ver otras cosas que, por ahí, antes no buscaba o no deseaba» dijo.

El cantante Abel Pintos contó cómo pasa sus días en Resistencia, la capital del Chaco. Allí vive junto a su esposa Mora Calabrese e hijos desde que se casó en 2021. En una entrevista aseguró que Resistencia lo conecta con la vida más sencilla. “Me conecta a otro mood» y que vivir allí le permitió reencontrarse con sus deseos.

«Ese no es un sitio circunstancial, es mi casa. Nido de mi mente, de mi corazón, de mi núcleo. Disfruto de levantarme bien temprano cada mañana y desayunar con folclore sonando de fondo. Como si cumpliese con mi cuota de origen«, se sinceró Abel Pintos en una entrevista realizada por el periodista Sebastián Soldano de Infobae.

Contó además que su percepción cambió, que en Resistencia encontró «espacio y aire suficiente para ver otras cosas que, por ahí, antes no buscaba o no deseaba» y agregó «hoy mantengo pequeñas rutinas que me hacen bien: duermo siesta, guardo mi horario para sentarme a tomar un cafecito y para una charla. Ya no vivo en improvisación absoluta».

El cantante señaló que «en los momentos en los que nadie me ve, esos de soledad literal, sin familia ni ningún otro alrededor… En esos momentos, paradójicamente, canto y bailo mucho«, revela. «No necesito ni poner demasiada música, me basta con dejarme llevar por lo que esté pasando en mi cabeza», dijo Abel Pintos.

Una decisión de vida

Según contó Abel Pintos, la pandemia, el embarazo de Mora -su esposa- y vivir lejos de las familias fue lo que los impulsó a instalarse de forma definitiva en Resistencia, Chaco. “Dos meses antes del nacimiento de mi bebé, decidimos instalarnos en Resistencia para estar cerca, al menos, de uno de los hemisferios familiares”, explica.

En la entrevista también habló de su relación con la hija de Mora, a la que también la siente como una hija. “Guillermina -que a veces me dice papá– fue más que la antesala de su paternidad. Yo me sentí papá en el instante en el que ella propició ese espacio con sus actitudes, con su corazón y con sus palabras”, dice.

Fuente: Infobae

COMPARTIR