“Lo besé y lloramos juntos”: policía reanimó con RCP a bebé que estaba moribundo

El bebé se ahogó en un balde de agua y perdió el conocimiento. Según la uniformada, el pequeño estaba “totalmente inconsciente”. Y expresó: “Empecé a llorar junto al bebé cuando vi que empezaba a mover sus bracitos y piernas”.

La sargento Nanci Elizabet Rosñiski, con maniobras de RCP, salvó ayer la vida a un niño de 1 año, en la guardia del Comando Radioeléctrico de Candelaria, en la provincia de Misiones. El menor estaba inconsciente y su mamá lo trajo de urgencia a la dependencia policial.

El martes, alrededor de las 11 horas, la madre ingresó desesperadamente al Comando Radioeléctrico con su hijo en brazos. El bebé se ahogó en un balde de agua y perdió el conocimiento. Según manifestó la uniformada -quien además es enfermera-, el pequeño estaba “totalmente inconsciente”

Inmediatamente, inició con las maniobras de reanimación y el en el trayecto hacia el hospital, el menor comenzó a llorar y a expulsar agua, donde recuperó su color y empezó a estabilizarse. “Empecé a llorar junto al bebé cuando vi que empezaba a mover sus bracitos y piernas” comentó la sargento.

“Estaba todo morado, no respiraba, no hacía nada. Hace un rato me escribió la mamá de Brandon y me agradeció. Ahora quiero ver si la ubico porque quiero ir a ver al bebé. Ella simplemente me dio a su hijo en brazos, estaba blandito, y ahí me arrodillé en el suelo y empecé con las maniobras”, relató a MisionesOnline.

Tras varios intentos por hacerlo reaccionar y tras no obtener respuesta de la criatura, Nanci se mantuvo fuerte y no cesó: “Seguí y pedí que me llevaran hasta el hospital, pero no me di por vencida y continué. De repente me vomitó encima y comenzó a llorar. Lo levanté en el aire, lo besé y lloramos juntos”.

“En ningún momento entregué el bebé a los médicos, me quedé con él y seguí con las maniobras de cardio porque estaba todo mojado y tenía hipotermia. De repente empezó a llorar más fuerte y mover sus manos, para finalmente abrir sus ojos”, expresó muy emocionada tras lo sucedido.

