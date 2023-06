Lionel Messi va al Inter Miami: los tres argentinos que serán sus compañeros

El capitán de la Selección confirmó este miércoles su arribo al Inter Miami de la Major League Soccer de EE.UU. Allí tendrá de compañeros a tres compatriotas, incluyendo a una joven promesa.

Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), por dos temporadas y será la cara visible del Mundial 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», expresó el crack rosarino en una entrevista con Mundo Deportivo.

Y agregó: «Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro».

Los compañeros de Lionel Messi.

Mientras se espera por el arribo de otras estrellas, en el Inter Miami el rosarino tendrá como compañeros a sus compatriotas Franco Negri, Nicolás Stefanelli y Benjamín Cremaschi

Negri surgió de la cantera San Lorenzo, pero debutó profesionalmente en Quilmes. Mientras que también pasó por Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdboa, Godoy Cruz y Newell’s.

Mientras que Stefanelli se formó futbolísticamente en las Inferiores de Defensa y Justicia, y logró con el Halcón de Florencio Varela el ascenso a Primera División en 2014.

El delantero fue cedido luego a Villa Dálmine y al poco tiempo regresó al Halcón para convertirse en una pieza clave del equipo.

Luego jugó en AIK Estocolmo de Suecia, Anorthosis Famagusta de Chipre y Unión La Calera de Chile hasta recalar en Estados Unidos en 2023.

Cremaschi nació en Florida pero sus padres son mendocinos; el joven futbolista categoría 2005 se formó en la Academia de Inter Miami, firmó contrato con apenas 17 años y se convirtió en el quinto jugador surgido de la institución en volverse profesional.

Ya fue citado hace un tiempo a la selección de Estados Unidos, aunque también recibió el llamado de Javier Mascherano y aceptó sumarse a la Sub 20 de Argentina.