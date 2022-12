Lider europea asegura que murieron 120 mil ucranianos, pero después editan el video

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este miércoles que más de 100.000 militares de Ucrania y más de 20.000 civiles de Ucrania fallecieron desde el inicio de la guerra con Rusia, pero poco después de su publicación, el video fue eliminado de su cuenta enTwitter y volvió a ser compartido sin esas cifras.

En el segundo 11 del nuevo video se puede observar un salto de imagen que indica que fue editado. La información sobre las pérdidas ucranianas tampoco está disponible en el comunicado de la Comisión Europea.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022