Liberaron a Marcelo Corazza tras dos semanas en prisión

Mientras el resto de los detenidos siguen encarcelados, la Justicia liberó al productor de Telefe involucrado en una investigación por trata y corrupción de menores.

Después de 15 días encarcelado, acaban de liberar a Marcelo Corazza de prisión en el marco de la investigación por trata y abuso de menores. Esto no significa que Corazza haya quedado desvinculado de la presunta red delictiva, simplemente que continuará el proceso sin estar encarcelado.

En el día de hoy, la Justicia ordenó el «procesamiento sin prisión preventiva» y la «inmediata libertad» de Corazza, aún señalado como «autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas».

El primer ganador de Gran Hermano fue detenido en su casa de Tigre en medio de una serie de allanamientos en la que fueron capturadas tres personas más: Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo. Por el momento, todos ellos seguirán demorados.

Desde el 23 de marzo Corazza aguardaba la decisión judicial desde su celda en el penal de Ezeiza, donde fue destinado junto con el resto de los detenidos de la causa a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y del fiscal Patricio Lugones.

LOS DÍAS DE MARCELO CORAZZA EN LA CÁRCEL DE EZEIZA

«Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando», declaró Corazza al ser indagado, cuando se proclamó inocente de los cargos denunciados por una persona que lo reconoció como su abusador al verlo en la primera emisión de Gran Hermano 2022.

En tanto, el informe de la pericia psicológica realizada al ingresar a Ezeiza estableció que el ex ganador de GH no mostraba tendencias a querer quitarse la vida. «No se observaron indicios de pensamientos suicidas, no es consumidor habitual de drogas». Respecto a su relación con actividades delictivas, la profesional lo consideró ´intermedio´», leyeron en Intrusos.

Fuente: Paparazzi

COMPARTIR