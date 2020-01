Lía Crucet atraviesa un delicado momento de salud

La hija de Lía Crucet, Karina, contó en una entrevista el difícil momento que atraviesa su madre, su continuidad en el trabajo y la interna familiar.

Lía Crucet supo enloquecer a su público con grandes éxitos como ”La güera Salomé” o ”La orgullosa” y volverse con el tiempo en ”La reina de la Bailanta”, como era llamada entre los referentes de la movida tropical de esa época.

Con el correr de los años, su aparición en los escenarios fue mermando y se dejó de ver a la conocida cantante tan seguido como sus seguidores estaban acostumbrados y se encendió la alarma entre aquellos que la acompañaron a lo largo de su carrera en los distintos lugares donde se presentó.

Luego de que se hiciera pública una denuncia por acoso de su nieta, Malena, contra José María Gómez o ”El Carni”, ella misma dio una entrevista para brindar todos los detalles de su denuncia y mencionó también el delicado estado de salud de su abuela.

Acorde a lo que ella misma pudo relatar, Lía Crucet padece de esquizofrenia y demencia crónica y eso es lo que la habría alejado de manera parcial de los escenarios y es uno de los motivos de conflicto dentro de su familia.

La entrevista tuvo lugar en el programa radial de Ulises Jaitt y contó con la presencia de la madre de Malena e hija de Lía Crucet, Karina quien brindó detalles de la salud de su madre. ”Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar”, relató.

”En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones”, señaló.

”Esta trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”, sentenció.