Leo Ponzio anunció su partido despedida: el ídolo de River y su última vez en el Monumental

Hace poco Leonardo Ponzio escribió en sus redes sociales: “Falta poco para volvernos a ver”. Con esas palabras, el ex futbolista de River preanunciaba lo que hizo oficial este jueves, su partido despedida del club, programado para el 21 de septiembre en el Monumental.

La idea que tiene en mente Leo para su fiesta es reunir a los campeones de la Libertadores 2015 y a los de la 2018. “Jugué 12 años con esta camiseta, de 21 que tengo en la profesión”, dijo este jueves, muy emocionado y ansioso por el evento.

Además, se refirió a la detención de Ezequiel Cirigliano luego de un intento de robo a mano armada. El Capitán Eterno elogió a su ex compañero y también deslizó la posibilidad de acompañarlo en un futuro. “Yo dije que Ciri tenia un nivel de Selección, que iba a crecer mucho. Pero cuando estábamos acá él transitaba etapas difíciles. La familia es importantísimo. Habría que volver atrás, ver lo que sucedió, la vida que tuvo, para saber en lo que desencadenó. No digo lástima, pero si lo vuelvo a ver quisiera escucharlo, acompañarlo. Es un tema que abarca muchas cosas”, dijo.

Hace apenas 10 años, Cirigliano y Ponzio con la camiseta de River. (Télam)

La historia de Ponzio en River

Hay datos que hablan por sí solos. Leonardo Ponzio es el jugador con más títulos en la historia de River, superando nada menos que a una gloria como Ángel Labruna. ¿Qué más puede agregarse para entender la importancia del León en Núñez?

Ponzio debutó en Newell’s en el año 2000 y luego de muy buenas temporadas en el club rosarino pegó el salto a Europa para jugar en la Liga de España vistiendo los colores del Zaragoza. Recién en 2007 iba a llegar a River, para vivir una primera etapa.

En los últimos años el retiro de Leo estaba siempre presente, ya que el jugador se acercaba a los 40 años y había perdido la titularidad. Pero siempre fue un referente que sumó para el equipo, para sus compañeros, un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha. Un líder positivo y muy querido en el vestuario.

Los últimos partidos oficiales de Ponzio fueron como lo merecía: ganando dos títulos. Primero, fue campeón del Torneo de Primera División de 2021 y luego conquistó el Trofeo de Campeones ganándole una final a Colón.

“Más de una vez pensé en largar, mucho antes, pero Marcelo (por Gallardo) me dijo que me necesitaba, que el grupo me necesitaba, y eso siempre fue importante para darle un poco más y no dejar”, reconocía tras su despedida.

Allí, levantado en andas por sus compañeros, colgó los botines. “Llegué desde otro lado y acá me adoptaron de la mejor manera. Me dediqué al máximo y ojalá pueda seguir en esta casa. Hace mucho tiempo que venía pensando en la decisión de dejar de jugar al fútbol. Cuesta que se termine, pero creo que es el mejor momento para mí”, señalaba, emocionado, a finales de diciembre de 2021. Estaba por cumplir 40 años.

Los últimos minutos como jugador de River fueron ingresando desde el banco en el 3 a 0 a Colón, en Santiago del Estero, donde alcanzó las 17 vueltas olímpicas con el Trofeo de Campeones; así superó los registros de Angel Labruna y de Ricardo Vaghi y Bruno Rodolf, integrantes de La Máquina.

En River, en sus dos etapas, jugó un total de 358 partidos y anotó 10 goles. Y se despidió a lo grande, como quería Gallardo.

Cuándo salen a la venta las entradas, cómo y dónde comprarlas

Leo Ponzio tendrá su partido despedida en el Estadio Más Monumental en un espectacular evento para toda la familia, rodeado de amigos, invitados especiales, shows y grandes sorpresas el próximo 21 de septiembre a las 21.00 hs. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketek.

El partido homenaje enfrentará a los planteles ganadores de las Copas Libertadores 2015 y 2018 y contará con la presencia de Enzo Francescoli, Beto Alonso, Ariel Ortega, Hernán Díaz, Leo Astrada, Javier Pinola, Jonatan Maidana, Milton Casco, Bruno Zuculini, Nacho Scocco, Maxi Rodríguez, David Trezeguet, Enzo Pérez y Fabricio Coloccini, entre otras grandes figuras.

Además, entre las sorpresas de la jornada habrá batallas de freestyle, shows musicales, fuegos artificiales y campeonato de penales en una noche inolvidable para despedir al gran capitán.

La despedida será compartida en las redes sociales con el hashtag #GRACIAS23 en referencia al número de camiseta que el León vistió hasta su último partido.

Leo Ponzio es una de las grandes leyendas de River. Es el jugador con más títulos ganados en la historia del club y considerado uno de los 8 ídolos históricos junto a Ángel Labruna, el Beto Alonso, Enzo Francescoli, Ramón Díaz, Amadeo Carrizo, el Burrito Ortega y Marcelo Gallardo.

Se lo apoda el Capitán Eterno por haber sido el referente de la era más gloriosa del equipo millonario, encarnando valores como el ejemplo, la humildad, el esfuerzo, el respeto y la lealtad.

