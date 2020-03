Le robaron todos sus ahorros en dólares a reconocido periodista y escritor goyano

“Eran ahorros desde hace un año, lo venía haciendo para el tratamiento de mi hijo que tiene una discapacidad. El que robo sabía dónde guardaba el dinero; estoy destrozado, no tiene perdón el que hizo esto, la plata no me sobra, era un sacrificio enorme lo que venía realizando”, expresó Ramón Cavalieri, muy dolido por la tremenda situación que está atravesando.

Se realizó la denuncia correspondiente y se investiga para esclarecer el ilícito.

En los próximos días debía asistir a la provincia de Buenos Aires y que su hijo Discapacitado sea tratado.

“El dinero tenía en la biblioteca de nuestra casa, ingresaron aparententemente a través de una ventana por la habitación donde vive mi hijo que hoy está en Corrientes capital” siguió relatando.

La hipótesis es que conocía lugar y donde estaban los dólares, debido a que había otros elementos de valor pero no fueron tocados. “Cada dolar compre con mucho sacrificio, no soy adinerado, laburo todos dias, esto es un robo netamente a mi hijo que esta enfermo” cerró.

Fuente: TN Goya