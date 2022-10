Las sorpresivas ausencias en la presentación del libro de Mauricio Macri

Entre los grandes ausentes aparecen Elisa Carrió y los referentes del radicalismo como Facundo Manes, Gerardo Morales, Martín Lousteau y Alfredo Cornejo. En cuanto a los que sí asistieron, se destacaron Martín Tetaz, Luis Naidenoff, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y el mandamás del bloque del PRO en Diputados, Juan Manuel López.

Los que fueron de la partida fueron: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Miguel Ángel Pichetto, Diego Santilli y Cristian Ritondo, quien se posiciona para ser candidato a gobernador del provincia de Buenos Aires.

En cuanto, a si el ex Presidente será nuevamente candidato, el periodista de C5N Lautaro Maislin contó que parte de los presentes cantaron «Mauricio Presidente» y Macri pidió que dejen de cantar.

Además, el cronista resaltó un detalle que podría dar un indicio de la preferencia del ex mandatario de cara al próximo año, ya que Ritondo estaba sentado en primera fila, mientras que su competidor directo por el sillón de Dardo Rocha dentro de la coalición, Santilli, en la segunda.

Entre los invitados también hubo ídolos del fútbol entre los que se encontraban: Sebastián Battaglia, Guillermo Barros Schelotto y Norberto «Beto» Alonso.

En la contratapa, el ex presidente realizó una descripción de su libro y allí remarcó que «trata sobre este misterioso camino a la felicidad». Esto se produjo en medio de su polémica declaración de pocos días en la que subrayó que «en 2015 no tuvimos coherencia» y que «nos juntamos un rato antes con una consigna: ‘defender la República’. Entonces no teníamos claro un modelo de desarrollo, un debate interno, y eso fue un obstáculo».