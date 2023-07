Uruguay: Las razones por las que Montevideo está cerca de quedarse sin reservas de agua (más allá de por la falta de lluvia)

El proyecto establecía un cronograma de obras con finalización en junio de 2024 y requería una inversión de US$100 millones.

Otro proyecto

Incluso funcionarios del gobierno han salido a declarar que siguen bebiendo agua del grifo , al tiempo que los opositores afirman que no se puede utilizar para casi nada.

“Supongamos que (…) nos hubiéramos decidido por la represa de Casupá, (…) hubiéramos hecho todo bien y en noviembre se hubiera terminado; esa represa [hoy] no tenía agua”, dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en mayo.

El jefe de Estado dijo que el proyecto que le dejó el anterior gobierno no está descartado.

«Falta total de previsión»

Respecto a la dicotomía sobre cuál debería ser la nueva fuente de recursos hídricos para el sur del país, Panario sostiene que “podría no ser ninguno de los dos” proyectos en discusión, pero que el que más se adecúa es el de Casupá porque supone un costo menor, hay días en el año en que el agua a esa altura del río es salada y no se puede utilizar, y “cuando no hubo agua salada, ese lugar fue un caldo de cianobacterias”.