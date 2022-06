Las exportaciones volvieron a crecer en mayo y registran niveles récord en 2022

Totalizaron US$ 8.226 millones. El saldo comercial de mayo resultó positivo por US$ 356 millones y se acumulan 17 meses consecutivos de superávit; y, durante los primeros cinco meses del año, el resultado totaliza un saldo a favor de US$ 3.196 millones.

Las exportaciones de bienes argentinos totalizaron en mayo US$ 8.226 millones, el segundo valor más alto para ese mes desde 2013, con un crecimiento de 20,7% interanual, consolidando así los niveles récord que se vienen registrando en el año.

Asimismo, por primera vez, en dos meses consecutivos (abril y mayo) las exportaciones argentinas superaron los US$ 8.000 millones, destacaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en mayo crecieron todos los grandes rubros exportados, pero se destacaron las manufacturas de origen agropecuario (MOA), con un incremento de 29,4% en valor; y los combustibles y energía.

En tanto, las manufacturas de origen industrial (MOI) registraron sus mayores exportaciones para un mes de mayo, desde el máximo alcanzado en 2014.

En los primeros cinco meses del año se acumularon exportaciones por US$ 35.917 millones, lo que representó un nivel récord; y, en la comparación interanual, crecieron 26,6% con respecto al mismo período de 2021 y superaron en 13% el récord previo de enero-mayo de 2013, con precios en máximos históricos.

En ese periodo, los principales mercados de exportación fueron Brasil (12,8%), Estados Unidos (7,4%), Chile (6,2%), China (6,2%) e India (5,8%).

En tanto, las importaciones sumaron en mayo un total de US$ 7.870 millones, con un crecimiento interanual de 53,1%, en un máximo histórico por el incremento en los precios internacionales de los combustibles y la energía.

El incremento de este rubro adicionó US$ 1.111 millones al total importado en mayo, lo que explica 41% del aumento, más que triplicando el valor de mayo de 2021; con un incremento de los precios de 115,5%, en máximos históricos, y de 51,3% en cantidades.

En tanto, las importaciones de bienes intermedios tuvieron un incremento de 30,9% en los precios que superaron a las cantidades (3,7%) y sumaron US$ 760 millones adicionales respecto al mismo lapso del año pasado; entre ellos, abonos y fertilizantes, que más que duplicaron sus valores.

Los bienes intermedios, junto a los combustibles y lubricantes, explicaron 70% del aumento total de las importaciones de mayo.

Por otra parte, las compras de bienes de capital crecieron 40%, con una suba de 39,1% en cantidades, al igual que sus partes y piezas, que crecieron 37% en valor y 36% en cantidades.

Los principales países de origen de las importaciones durante los primeros cinco meses de 2022 fueron China (21,6%), Brasil (19,1%), Estados Unidos (11,2%), Alemania (3,5%) y Paraguay (3%).

Así, el saldo comercial de mayo resultó superavitario por US$ 356 millones y se acumulan 17 meses consecutivos de superávit; y, durante los primeros cinco meses del año, el resultado positivo totaliza US$ 3.196 millones.

