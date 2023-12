Las confesiones de MacAllister, Di María y Enzo Fernández sobre el Mundial

A casi un año de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, varios futbolistas participaron de un ciclo de entrevistas en la que dieron revelaciones inéditas sobre la Copa del Mundo. Las confesiones de Ángel Di María, Alexis MacAllister y Enzo Fernández, tres de los pilares del equipo.

Di María pensó que iba a ser suplente en la final ante Francia

«Cuando salió la formación para la final, miré para la derecha, vi que no estaba y pensé que no jugaba, que iba al banco. Después vi que estaba por la izquierda. Me sorprendió hasta a mí», declaró Fideo, que recientemente confirmó que luego de la Copa América 2024 se retirará de la Selección, en diálogo con Star+.

«En la previa, Scaloni no me había dicho nada, solamente me preguntaba todos los días cómo me sentía. Yo dos días antes (de la final) le había dicho que estaba bien; el día anterior me volvió a consultar y le respondí lo mismo, pero no dijo nada más», recordó.

Sobre su posición en la final, agregó: «Me dijo que por ese sector iba a divertirme. Que había un defensor en esa zona que era más central que lateral y que podíamos hacer una gran diferencia por ahí. Y la verdad que le salió perfecto. Todo lo que había planeado y dijo en la charla previa se terminó dando en el partido».

Y sobre su gol a Francia, el segundo, dijo: «A medida que los chicos iban tocando me fui dando cuenta de que me podía llegar. Y bueno, yo solamente corrí al espacio y la terminé empujando. La jugada fue espectacular y lo que queda en la historia es la jugada que hacen entre ellos tres, que hacen uno o dos toques como si estuvieran jugando en el barrio, inexplicable, increíble».

A su vez, añadió: «Cuando metí el gol contra Francia se me vino a la cabeza la final de 2014, que no la pude jugar y no pude ayudar al equipo. Tres finales perdidas: una de un Mundial, que era la ilusión de todo el pueblo argentino, y las dos de Copa América perdidas por penales. Tenía todo eso adentro que necesitaba sacar, y creo que en esos 75 minutos que jugué di todo lo que podía dar en esa final e intenté hacer lo mejor posible para ayudar al equipo».

Enzo Fernández y su discusión con Kylian Mbappé

“Me acuerdo lo que me dijo, cosas del partido. Hubo jugadas que festejamos, como alguna dividida y nos hacía señas como que nos iba a matar. Nos decía que ellos iban a ganar la final”, contó en charla con Star+. «Se la agarró conmigo, no sé por qué. Y bueno, tengo un soldado que me defiende. Cuti (Romero) está loco, ja. Cuando hicimos el gol se lo empezó a gritar en la cara», agregó.

«Mbappé había tratado muy mal a Enzo (por Fernández), justo metió un gol Leo y por eso me salió hacer eso”, había revelado el propio Romero días después del Mundial.

MacAllister y su reproche personal con la Copa del Mundo

«Lamentablemente hoy me arrepiento de que en ese momento quizás no tuve la Copa tanto en mis manos, pero había muchas personas que estaban ahí y querían tenerla», aseguró en entrevista con Star+. «Ojalá que en otro momento pueda tener la posibilidad de tocar la verdadera otra vez», agregó.

MacAllister, una de las figuras de la final, fue reemplazado justo antes del penal que le dio el 3-3 a Francia en tiempo suplementario. «Yo estaba saludando a alguien que no me acuerdo quién era, de espaldas a la jugada y alguien grita: ‘No’. Entonces, ya me di cuenta que no era algo bueno, y cuando me di vuelta era el penal para ellos», reveló.

Acto seguido, los galos casi lo dan vuelta con Kolo Muani, quien se topó con una de las mejores atajadas de la historia de los mundiales, cortesía de Emiliano Martínez. «Yo estaba en el banco y creo que fui uno de los pocos que reaccionó a la atajada porque estaban todos como en shock, nadie lo podía creer y aparte, ahí se vino la contra rápido que después cabeceó Lautaro y fue un momento intenso», detalló.

«En el último penal le pregunté a Gero y me dijo que sí, que si metíamos éramos campeones, así que había que prepararse para correr. Yo me quedé parado. Empecé a caminar. Miré hacia atrás del banco donde estaba mi familia. Fue lo primero que hice, y después crucé toda la cancha caminando, me crucé al referí, le di la mano. Crucé al arquero, obviamente lo felicité y seguí caminando hasta que llegué al lugar donde estaban todos mis compañeros ahí festejando», cerró.