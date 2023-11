Las 20 noticias falsas sobre Sergio Massa que circularon en lo que va de las Elecciones 2023

El candidato de Unión por la Patria fue víctima de distintas desinformaciones durante este período electoral.

En esta nota, resumimos las últimas desinformaciones que se publicaron en Chequeado sobre Massa.

El candidato a presidente de la Nación de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, fue protagonista involuntario de distintas desinformaciones que circularon desde que arrancó la campaña electoral.

Videos manipulados, publicaciones con afiches falsos y posteos con información incorrecta fueron algunos de los contenidos utilizados para desinformar.

En esta nota, repasamos las últimas desinformaciones que publicamos en Chequeado sobre el candidato, tal como hicimos con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Es falso el recorte de Clarín en el que Sergio Massa propone arancelar la universidad pública

Miles de usuarios comparten en redes sociales la foto de una supuesta entrevista del diario Clarín a Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, en la que habría propuesto arancelar las universidades. La imagen comenzó a circular en Facebook en octubre de 2013, pero volvió a viralizarse luego del debate presidencial del 12 de noviembre. Sin embargo, Clarín nunca publicó esa nota, como Reverso constató tras una búsqueda en su archivo digital de contenidos, y como confirmó Pablo Blanco, prosecretario de redacción del medio. Tampoco se hallaron registros de declaraciones similares por parte de Massa.

Es falso que AySA le pagó a Pablo Echarri $ 15 millones por haber prestado sus servicios “para practicar con Sergio Massa de cara al debate” y la supuesta noticia no fue publicada por LN+

Circula en redes sociales una supuesta publicación de LN+ con una factura a nombre del actor Pablo Echarri por haber prestado sus servicios “para practicar con Sergio Massa de cara al debate”. Pero tanto la supuesta noticia como la factura son falsas. Echarri aseguró que es responsable inscripto y no monotributista, como se lee en el documento que figura en la imagen. Además, el límite de facturación de la máxima categoría de monotributo es inferior al consignado en la desinformación. Por otro lado, desde el equipo de redes de LN+, desmintieron que se trate de una publicación del medio.

El polvo blanco que cubre a Sergio Massa en esta fotografía viral no es cocaína; es harina

Circula en redes sociales una imagen en la que se ve al ministro de Economía y candidato a la Presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, con la cara cubierta de un polvo blanco y sosteniendo un sorbete que llega hasta su nariz. Los usuarios sugieren que se trata de cocaína. Pero esto es falso. En la foto original, tomada en La Rioja en 2015, el sorbete está sobre su boca. Y el candidato no está cubierto de cocaína sino de harina; un producto que se acostumbra arrojar en el Festival Chayero Sanagasteño de esa provincia. A pocos días del balotaje, se han viralizado numerosos contenidos desinformativos que sugieren que Massa consume drogas.

No, Sergio Massa no toma cocaína en este video: la grabación está manipulada

Se viralizó un video en redes sociales en el que se ve, supuestamente, al candidato presidencial Sergio Massa consumiendo lo que parece cocaína. Sin embargo, el video desinformativo se basa en otro que circula desde, al menos, 2016, que fue manipulado para reemplazar al hombre original con la imagen y la voz de Massa. No es la primera vez que circula desinformación que relaciona al candidato de Unión por la Patria con el consumo de drogas.

Es falso que Sergio Massa anunció la eliminación de los planes sociales

Circulan en redes sociales videos e imágenes que indican que Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria y actual ministro de Economía eliminará los planes sociales, en referencia a un anuncio realizado la semana pasada. Esto es falso. El Gobierno nacional publicó recientemente el Decreto N° 565/2023, que transfiere el programa “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto no implica la eliminación de este programa ni de los planes sociales, sino un cambio de área. El decreto publicado alcanza únicamente a los beneficiarios del Potenciar Trabajo y no a los titulares de otros programas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar. Es decir, la medida no incluye ningún otro plan social.

Es falso que Sergio Massa haya provocado un corte en la cabeza de un camarógrafo tras la entrevista en LN+

Usuarios comparten en redes sociales la imagen de un corte en una cabeza y aseguran que, en un arranque de ira, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, habría lanzado un vaso de vidrio a un camarógrafo luego de la entrevista del 5 de noviembre en LN +. Sin embargo, la foto del corte circula en internet desde, al menos, 2020, asociada a una agresión policial en Santiago del Estero. Desde La Nación confirmaron a Reverso que el hecho nunca ocurrió.

No, Lionel Messi no apoyó públicamente a Sergio Massa, como afirman estas placas falsas

Dos placas atribuidas al canal TyC Sports con supuestas declaraciones de apoyo de Lionel Messi al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, han sido compartidas por más de 10 mil usuarios de redes sociales. No hay registros de que el jugador haya hecho tales declaraciones de manera pública, tras los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre. Marcelo Méndez, director de Comunicación de Messi, aseguró a Reverso que “Leo no dijo ninguna frase sobre las elecciones ni sobre los candidatos”. Además desde TyC Sports aseguraron que las placas son falsas y no fueron publicadas en las redes sociales del canal.

No, La Nación no publicó una placa en la que Sergio Massa propone un bono para el colectivo LGBT

Desde el 27 de octubre, más de 2.800 usuarios han compartido una supuesta placa del diario La Nación con una frase adjudicada al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre una propuesta de un bono mensual de 350 mil pesos para el colectivo LGBT. Pero la imagen es apócrifa. No hay registros de la frase ni de la pieza, que muestra inconsistencias con el diseño que suele utilizar el diario en sus redes. La desinformación contra la comunidad LGBT se ha incrementado en los últimos años y no es la primera vez que en la Argentina circulan contenidos falsos sobre presuntos beneficios económicos para este colectivo.

No, la madre de Lucio Dupuy no subió un video desde la cárcel en apoyo a Sergio Massa; la grabación original es de 2021, previo a su condena, y no tiene referencias políticas

Miles de usuarios comparten en redes sociales un video que Magdalena Espósito Valenti, asesina convicta de su hijo Lucio Dupuy, habría grabado desde la cárcel llamando a votar por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Pero esto es falso. El video original fue subido a la cuenta de TikTok de Espósito Valenti en enero de 2021, antes de que cometiera el crimen junto a su pareja, y no cuenta con referencias políticas. La mujer no actualiza su perfil en TikTok desde el 29 de enero de 2021.

No, este video de una agresión a Sergio Massa no fue grabado durante la campaña electoral de 2023

Más de 10.000 usuarios comparten en redes sociales un video que supuestamente muestra al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, siendo atacado por un grupo de personas mientras ingresa a la Casa Rosada previo al balotaje del 19 de noviembre. Pero esto es falso. Las imágenes fueron grabadas el 3 de agosto de 2022, antes de que Massa jurara como ministro de Economía. Varios medios registraron el momento del ataque desde diferentes perspectivas.

Es falso que la plataforma electoral de Unión por la Patria propone “reducir el consumo de carne y fomentar el consumo de insectos”

Circula en redes sociales una presunta captura de la plataforma oficialista, en la que se indica que la coalición liderada por el candidato presidencial Sergio Massa propone reducir el consumo de carne y fomentar el consumo de insectos, entre otras medidas. Sin embargo, estas propuestas no figuran en la plataforma nacional de Unión por la Patria ni en ninguna de las 24 plataformas de esta coalición en cada distrito del país. Desde el equipo de prensa de Massa desmintieron el contenido viral.

No, Clarín no publicó una noticia con supuestas medidas económicas de Sergio Massa, y el Gobierno desmintió que estén bajo análisis

Circula en X y a través de WhatsApp la imagen de un supuesto título del diario Clarín en el que se anticipan una serie de medidas económicas atribuidas al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Desde el diario indicaron a Reverso que no publicaron esa noticia, mientras que desde el Banco Central y el Ministerio de Economía de la Nación desmintieron que se encuentren analizando las medidas señaladas en los posteos. Tributaristas consultados aseguran que las supuestas medidas no podrían ser tomadas por el Gobierno nacional.

Es falsa la foto que muestra a Sergio Massa reunido con Carlos Melconian; en la original aparece el gobernador Axel Kicillof

Circula en redes una foto que supuestamente muestra al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y a su esposa, Malena Galmarini, reunidos con Carlos Melconian, potencial ministro de Economía de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Sin embargo, se trata de un montaje hecho sobre una fotografía de Massa y Galmarini junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La imagen original fue publicada en mayo de 2023 en las redes sociales de Massa y en varios medios de comunicación.

El cartel de Unión por la Patria en guaraní no dice “apestoso”, es una mala traducción

En redes sociales circula un video en el que una chica, supuestamente, corrige un cartel de la coalición oficialista Unión por la Patria en guaraní. Sin embargo, la traducción que hace está equivocada y no dice “apestoso”. La propaganda que dice “Evota ne mba’apoharehe. Evota nde rógare” significa en realidad “Votá por tu trabajo. Votá por tu casa”, y no “Votá apestoso por tu trabajo”. En la lengua guaraní, hay palabras que cambian un fonema oral por otro nasal para adaptarse al sonido de la palabra a la que se une. En este caso, se usa “ne” antes de “mba’apoharehe” porque esta es una palabra nasal.

No, en este video viral Sergio Massa no recibe una bolsa con cocaína; lo que le arrojan son cartas

Circula en redes sociales un video donde se ve al ministro de Economía de la Nación atajando una bolsita transparente -que le tiran desde arriba- con un contenido blanco. “Ah, bueno. Ya ni disimula. Peronia=Merca”, señala el texto que acompaña al video.

Además, tras atrapar la bolsa, Massa mira a la cámara y, según el subtítulo del video, supuestamente dice: “Me imagino que lo habrás filmado, ¿no? Siempre fui merquero”. Sin embargo, esto es falso.

El video original fue editado para que no se distinga que la bolsa contenía papeles, para suprimir un diálogo sobre arqueros con uno de sus acompañantes, y para modificar los subtítulos. En el video, que fue compartido por Massa en sus redes sociales, hay varios fotogramas -posteriormente suprimidos en el contenido viral- que muestran que la bolsa que atrapa Massa contiene papeles. El vocero del funcionario, Santiago García Vázquez, confirmó a Reverso que lo que se ve son cartas.

La grabación original fue filmada el 26 de septiembre último, cuando Massa -junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la presidenta de AySA, Malena Galmarini- dio inicio al proceso de puesta en marcha del Nuevo Sistema Riachuelo, en Dock Sud, Avellaneda.

Además, tras atrapar la bolsa, Massa no dice que es “merquero” -como sostiene el subtítulo del video viral- sino que señala: “Me imagino que lo habrás filmado, ¿no? Siempre fui arquero”.

Es falso que Sergio Massa dijo: “Mi compromiso como presidente será bajar la enorme inflación que dejará este gobierno”

Circula en Instagram una publicación de una supuesta cita del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa que indica: “Mi compromiso como presidente será bajar la enorme inflación que dejará este gobierno”. Sin embargo, esto es falso.

Sin embargo, no hay registros públicos, ni en redes sociales ni en Google de estos dichos.

Anteriormente, circularon desinformaciones con citas falsas similares sobre Sergio Massa que fueron verificadas por este medio.

La difusión de supuestas placas de medios de comunicación -con la foto de una persona protagonista del debate público, una frase y el logo del medio- es una práctica habitual para generar y difundir desinformación porque requiere mínimos esfuerzos de edición y puede llegar a viralizarse rápido.

El video en el que un niño le dice a Sergio Massa que votará por Javier Milei fue manipulado

Circula en redes sociales un video en el que un niño le dice a Massa que votará a Milei en las elecciones generales. Pero el audio está manipulado. En la versión original, el candidato de Unión por la Patria le pregunta al menor sobre su voto y éste, a su vez, le pregunta a Massa cómo se llama.

Como se detalla en esta nota, una búsqueda inversa de uno de los fotogramas del video utilizando Google Lens, llevó a una publicación en X del 25 de agosto de 2023 que incluye la misma grabación. Allí el tono de voz del niño es diferente, y no dice que votará por Milei, sino por Massa: “¿A quién vas a votar vos?”, le pregunta el candidato, a lo que el niño contesta, sonriendo: “Voy a votar a… ¿Cómo te llamás?”. A continuación, dice: “Sergio Massa”.

Sergio Massa ya no era funcionario del Poder Ejecutivo cuando se vetó el 82% móvil en el 2010

Una publicación en redes sociales asegura: “El 14 de octubre de 2010, Cristina Kirchner le vetó el 82% móvil a los jubilados. Casualmente en ese momento Sergio Massa era el Director de ANSES” (sic). Otras entradas afirman que al momento del veto Massa era jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). Pero esto es falso: el 14 de octubre de 2010, al momento del veto de la ley que concedía el 82% móvil a las jubilaciones mínimas, el candidato presidencial cumplía funciones como intendente del municipio de Tigre.

Como se explica en esta nota, el actual ministro de Economía fue funcionario durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner.

En enero de 2002, Massa fue designado por Duhalde como director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Permaneció en el cargo hasta 2007, cuando fue electo intendente del municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires.

La campaña de Sergio Massa no divulgó un afiche en el que promete “bajar la inflación a Massazos”

Circula en redes sociales un supuesto afiche de campaña del candidato presidencial de Unión por la Patria en la que se lee: “Sergio sabe como bajar la inflación a Massazos”. Pero se trata de un montaje hecho sobre una foto que circula desde el 2022.

Una búsqueda inversa de la foto viral no arrojó resultados por fuera de las publicaciones en redes sociales. Sin embargo, navegando la sección de imágenes de Google a partir de palabras claves como “afiche”, “calle” y “Buenos Aires”, pudo encontrarse en una nota de abril de 2022 del portal Nexofin la imagen original -un cartel en el que se acusa a Cristina Kirchner de “asesina”- sobre la que fue hecha el montaje.

Una comparación entre ambas fotos permite observar por el escudo, el borde de la cartelera y los automóviles que circulan en el fondo, que se trata de la misma imagen con el contenido del afiche modificado.

Por último, desde el área de Prensa de Massa confirmaron el 26 de junio que el afiche es falso y que no fue publicado como parte de la campaña de Unión por la Patria.

Sergio Massa no dijo que su “principal objetivo como presidente será bajar la inflación”

Circula en redes sociales una supuesta placa del diario Clarín con una declaración atribuida a Massa: “Mi principal objetivo como presidente será bajar la inflación”. Esto que circula es falso.

Chequeado verificó que la placa que circula no es reales sino que fue inventada. El estilo de las placa no tiene la misma tipografía que utiliza Clarín y, además, el diario no publicó las imágenes en sus redes sociales. Tampoco hay registros escritos ni audiovisuales de que Massa haya dicho la frase que se le adjudica, según pudo verificar este medio.

