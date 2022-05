Larreta vino a Corrientes a buscar apoyo en su lucha con Nación: «es el gobierno más unitario de la historia»

«Acá hubo un Presidente que concentró todos los fondos en la administración nacional y creó el gobierno más unitario de la historia y fue Néstor Kirchner un santacruceño, después gobernaron durante muchos años y nunca lo revirtieron», afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta

«Acá hubo un Presidente que concentró todos los fondos en la administración nacional y creó el gobierno más unitario de la historia y fue Néstor Kirchner un santacruceño, después gobernaron durante muchos años y nunca lo revirtieron», afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, para luego exponer que «se debe trabajar por un federalismo real que tenga en cuenta los problemas de la gente que vive en las provincias».

Al respecto agregó que «esta megaconcentración de fondos que hubo en el Gobierno nacional es lo que genera los problemas que se dan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde vive mucha gente que sale del interior y eso no es bueno para nadie», porque hoy en día «el AMBA no es capaz de proveer servicios dignos a toda la gente que vive alrededor, no hablo tanto por la ciudad Buenos Aires sino por el Conurbano y eso no es bueno», insistió.

«Tenemos que tener un país federal donde cada provincia y cada región de Argentina pueda se artífice de su destino que cada una pueda decidir sus obras y sus prioridades», indicó Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta pedirá en Corrientes apoyo político para recuperar Coparticipación de Buenos Aires

COMPARTIR