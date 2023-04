Larreta, Bullrich, Milei, Vidal: la derecha salió en cascada a responder el discurso de CFK en La Plata

Los referentes opositores que fueron señalados en el mensaje de la vicepresidenta inundaron twitter.

La vicepresidenta, Cristina Fernández, habló este jueves en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata y en el arco político oficialista y opositor, dentro y fuera del Congreso de la Nación, surgieron repercusiones.

“Escuchar hablar a Cristina Kirchner como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial, y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna”, apuntó el Jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, agregó en su twitter: “Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. Por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable. El modelo kirchnerista está agotado. No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos”.

Sin demasiados matices entre palomas y halcones, Patricia Bullrich posteó con mayúsculas “¡Basta, Cristina Fernández de Kirchner!”, posteó con letras mayúsculas Patricia Bullrich. “El pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza. El peor gobierno de la historia: su obra final”, completó.

El diputado de extrema derecha Javien Milei, que fue muy cuestionado en el discurso de CFK, aunque sin mencionarlo de modo directo, respondió luego de escuchar a Cristina referirse a su propuesta de dolarizar la economía. “Cristina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete”.

Otro de los defensores de sustituir el peso argentino por el dólar norteamericano es el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace, quien también uso su red social para postear: “Cristina , como otros políticos argentinos, confunden deliberadamente convertibilidad y dolarización. Faltan a la verdad histórica. Dolarización oficial nunca hubo en Argentina. Y la salida de la convertibilidad y la confiscación de los depósitos no fue dispuesta por la Alianza, sino por el gobierno Justicialista de Eduardo Duhalde”.

“Enorme distorsión de los datos de sobre la inflación de Ecuador. Tras la dolarización, Ecuador logró bajar la altísima inflación que tenía y hacerla converger a los niveles de la de Estados Unidos. Y así lleva más de 20 años de estabilidad de precios”, agregó el puntano.

Desde el PRO, también María Eugenia Vidal se refirió a la vicepresidenta sin mencionarla y en la red del pajarito publicó: “Los que cerraron la escuelas un año y medio, hoy inauguran la Escuela Justicialista Nestor Kirchner. Hoy solo 16 de cada 100 chicos argentinos termina la secundaria en tiempo y forma. Desde el 10 de diciembre, empezar a resolver esta catástrofe educativa va a ser nuestra prioridad. Educar es todo lo contrario a adoctrinar”.

Otro que salió a opinar de JxC fue el diputado Ricardo López Murphy quien posteó: “En 2001 quise recortar gastos de la política y programas superfluos que eran cuevas de ñoquis y ladrones. En 2023, la realidad me da la razón. Y no sólo me postulo a Jefe de Gobierno: voy a ser Jefe de Gobierno. Si no le gusta, a Cristina mejor».

Cristina, contra la dolarización: «Que no nos vengan a convencer de volver atrás para resolver el presente»

COMPARTIR