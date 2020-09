Lamentable: Tres ladrones molieron a golpes a un enfermero y le robaron hasta su uniforme

Tres jóvenes delincuentes atacaron esta madrugada a un trabajador de la salud cuando esperaba el colectivo en el barrio Dr. Montaña.

«Que sociedad de m…, hoy, me toco a mi, perdí mis elementos de trabajo, me resistí todo lo pude, fueron 3 minutos a pura pelea, pero con 3 no se puede», escribió Gerardo Ledesma en su muro de Facebook.

«Es muy complicado iniciar una jornada laboral, cuando te vas a cumplir con tu obligación de trabajo y sos asaltado por 3 personas, para no decir 3 PELOTUDOS (sic), VAGOS, BORRACHOS, y mientras te roban te agreden físicamente y tenés que pararte, volver a caminar y continuar como si nada hubiese pasado», escribió Gerardo Ledesma, en su muro de Facebook.

«Así cualquiera es macho. En mi vida me patearon tanto como esta madrugada a las 5hs. Porque soy amante de mi trabajo, respiro hondo, golpeado, dolorido, concurro a cumplir con mi responsabilidad. Después de un robo, te sentis tocado, tu pensamiento esta en la impotencia de que nadie te ayude y solo agradezco a DIOS, que puedo caminar. Pero tengo una bronca, un sentimiento de que si los veo cara a cara, voy a tomar la peor decisión (sic)», agregó

«A estos pelotuditos (sic) del B° Dr Montaña, les digo, miserables, el barrio es chico y nos vamos a volver a encontrar, ahora ganaron uds, la próxima piensen bien. Trabajen si quieren tener algo, no jodan a quien se rompe el culo trabajando (sic)», agregó Gerardo con obvia molestia.

A Ledesma le robaron un estetoscopio azul, tensiometro digital, linterna de precisión, un uniforme azul, un manojo de llaves, y un bolso negro

«Hoy tuve que decidir entre ir a la Comisaría 14 o ir a mi trabajo, y de una golpeado y todo, elegí mi trabajo, a ELLOS no les puedo fallar, son Adultos mayores», terminó.

Fuente y Foto: Facebook