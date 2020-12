La vacuna Sputnik V: Las fake news que te instalan los periodistas que militan el lawfare

Este último fin de semana el diario Clarín en la pluma de Eduardo Van der Kooy llamó a la desobediencia a la población en el caso que el gobierno de Alberto Fernández quiera poner algunas restricciones para cuidarnos por el creciente aumento de casos de covid-19 en la Argentina, Nelson Castro fogoneó sobre las reacciones adversas que puede tener la vacuna rusa, mintió sobre los tiempo de aprobación y la cantidad de pruebas que se realizaron para su elaboración y ocultó de que el laboratorio de la vacuna Moderna es la empresa que menos datos y pruebas aportó.

Entre los 50 países que adquirieron la Sputnik V, están entre otros Israel, Corea del Sur, Alemania, estos van a fabricar la acuna rusa en su país, Francia, los ingleses de Oxford, Astrazéneca, van a combinar su fórmula con la rusa, pero acá Ernesto Tenembaun escribió una extensa nota, plagada de datos falsos para desacreditar la vacuna rusa.

Si un porcentaje importante de la población argentina no se vacuna, la campaña indefectiblemente fracasará, si los argentinos no se vacunan, tampoco pueden no ser aceptado en otros países.

Estos periodistas ya tienen un amplio prontuario en armar causas, en mandar presos a dirigentes sociales y populares ya demonizaron y deshumanizaron personas, ahora van por hacer eso contra la salud de la población.

Si no se entiende eso, es importante que se lean sobre el holocausto, donde la propaganda política nazi hicieron creer a la población alemana que los judíos no eran personas, por lo tanto se podría hacer con ellos lo que se quisiera, tal es así que se llegó al extremo que se los torturó indiscriminadamente.

Ahora en este periodo de pandemia atentaron contra la salud pública con frases aparentemente inofensivas, pero efectivas y destructivas como «invitar a tomar una cervecita», dijeron que correr «no hacía nada», manifestaron que «los niños no contagiaban», dijeron que los infectólogos no sabían nada y empezaron a organizaron marchas multitudinarias para protestar contra la «INFECTADURA».

De los 45.000 muertos en Argentina… ¿Cuántos generaron los periodistas como Novaresio, Majul, los Leucos, Jonatan Viale, Feinmann, Etchecopar, Tenembaum, Santoro?

Como haciendo precio, tirando un número minoritario de los que se dejaron llevar por estos periodistas muy bien pago y de amplia influencia en medios poderosos de nuestro país podríamos decir un 10%, que son 4.500 personas, recordemos que en el atentado a la AMIA murieron 86 personas…¿Estas 4.500 personas muertas por creer en estos periodistas, se podría considerar como un genocidio? Ahora quieren instalar la teoría de que «NO TE VACUNES». ¿Cuántas muertes más generarán?

Así funciona el lawfare, las fake news, no podemos seguir naturalizando esto, es hora que aquellos comunicadores comprometidos con el pueblo y sin responder a intereses poderosos empecemos a desenmascarar esto que hace tiempo está sucediendo.

Multimedios San Pedro