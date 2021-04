La vacuna contra el coronavirus sirve: diez claves para evitar la desinformación

Científicos realizaron un decálogo para concientizar a la población ante falsas noticias circulantes.

Agrupados en la denominación Ciencia Nuestra, científicos de Argentina se unieron para trabajar en la mejor difusión de información en tiempos de pandemia. Respecto a las últimas noticias sobre el test positivo del presidente Alberto Fernández, desde esa agrupacion realizaron un decálogo para concientizar a la población ante falsas noticias circulantes.

EL DECÁLOGO DE CIENCIA NUESTRA

1) El test de antígenos no es confirmatorio de diagnóstico. Debe realizarse una PCR para esto. Sin embargo, queremos aclarar que el estar vacunado NO es razón para que el resultado del test de antígenos sea positivo, ya que mediante las vacunas contra COVID-19 que utilizan adenovirus como la Sputnik V, sólo se generan antígenos («pedacitos» del virus) en la zona de aplicación. ¡No llegan al tracto respiratorio dónde se realiza el hisopado!

2) Tanto el test de antígenos como el de PCR son diagnósticos, aunque la sensibilidad de detección del de antígenos es inferior, cerca del 80 % y en algunos estudios menos, frente a la PCR que posee más del 90 %. Ambos deben realizarse al presentar síntomas o a partir de los siete días de ser contacto estrecho para favorecer la detección del virus

3) Debemos recordar que las vacunas demostraron reducir ampliamente las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 (en la mayoría de las vacunas aprobadas, hasta el 100%). Sin embargo, NO fueron ciento por ciento eficaces en disminuir los síntomas leves o moderados de COVID-19 (eficacias del 50 al 95 % dependiendo la vacuna) y no conocemos aún datos DE NINGUNA sobre si impiden los casos asintomáticos ya que en los estudios SÓLO se evaluó la presencia de síntomas. Por esto es que debemos continuar cuidándonos para no contagiar a nuestros seres queridos aún no vacunados

4) De ninguna manera esta noticia es evidencia (ni mucho menos) de una menor protección por parte de la Sputnik V frente a otras vacunas. Lo explicado en el ítem anterior es válido para TODAS.

5) Hace meses venimos advirtiendo que la finalidad de esta campaña de vacunación es REDUCIR las hospitalizaciones y muertes causadas por COVID19. No así la probabilidad de contagiarse y tener una enfermedad LEVE o moderada

6) Hay indicios de que al vacunar a un gran porcentaje de la población (70 %), se reducen también los contagios (Israel, Emiratos Árabes). Sin embargo, es temprano para afirmarlo y por eso, más allá de que accedamos a la vacunación, debemos continuar con los cuidados

7) La inmunidad post vacuna se logra tras 14 días de recibir la primera dosis y se completa, con una eficacia similar a la observada, en los estudios de Fase3, 14 días después de la segunda dosis. Por eso es vital cuidarse al máximo hasta tanto esto suceda

8) Estamos cerca de ponerle fin a esta pandemia. Cada día es un paso hacia adelante. Pero aún falta, para que la mayor parte de la población, en este contexto de escasez e inequidad global de las vacunas, acceda al beneficio de la vacunación

9) Es importante que NO dudemos de la eficacia de la vacunación como estrategia de salud pública y que esto nos sirva para reforzar los cuidados aprendidos

10) No nos dejemos polarizar ni caigamos en los sesgos a los que nos incitan los titulares de los medios y algunos dichos de periodistas que se llevan puesto el derecho a acceder a información basada en evidencias

«¡Chequeá la información con fuentes confiables!», cierran desde Ciencia Nuestra.

Minuto Uno

