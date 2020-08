La vacuna argentina: el proyecto de la UNSAM contra el coronavirus

Según informaron a través del sitio oficial de la universidad y de Twitter, el proyecto es uno de los 128 que se encuentran en fase pre-clínica a nivel mundial.

“Hay varios grupos en el mundo que están muy adelantados en la búsqueda de una vacuna contra Covid-19, pero podrían no tener éxito, o tenerlo pero no poder producir la suficiente cantidad de dosis. Inclusive podrían no compartir los derechos sobre la patente. Nosotras en la UNSAM tenemos experiencia en el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas. Nos asociamos con otros investigadores de la UNSAM para probar en el laboratorio el concepto de nuestra propia vacuna. Si de acá a 6 u 8 meses obtenemos buenos resultados, buscaremos mucho más financiamiento para comenzar la etapa clínica”, dijo Juliana Cassataro, la científica que lidera el equipo compuesto por 12 personas, 10 de las cuales son mujeres.

El grupo de científicos de la UNSAM está integrado por doce integrantes del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB), provenientes de diferentes especialidades: virología, inmunología, enfermedades infecciosas, estructura de proteínas, entre otras. Tienen por delante entre seis y ocho meses de trabajo financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para completar la etapa pre-clínica.

A través de un hilo en Twitter, presentaron a cada integrante del equipo que busca la vacuna argentina contra el coronavirus.