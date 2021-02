La transferencia millonaria de Maradona a Verónica Ojeda, un mes y medio antes de su muerte

Mucho se ha hablado de cómo se manejó en el último tiempo de la vida de Maradona la ingeniería económica que lo rodeaba. Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda, llegó a dar a entender en Los ángeles de la mañana que a Diego su último entorno le hacía firmar cosas sin que él esté en pleno conocimiento de qué se trataba: “Diego no iba a firmar a un escribano, sino que le llevaban el escribano a la casa. Nunca leyó nada y no sabía ni quién era el escribano. De hecho, hay videos de cuando Diego firma, porque no confiaban en la firma de Diego así que lo filmaban mientras firmaba”.

minutouno.com pudo acceder al detalle de los gastos que tuvo Diego Maradona en octubre de 2020, el mes anterior a su muerte. Los mismos ascienden a 13,3 millones de pesos. El segundo ítem de la lista, que ocupa más del 40% de este monto, llama particularmente la atención. El ítem está descripto como “Cuota acuerdo Verónica Ojeda, maestra –adelanto y mes completo-, compra camioneta Toyota, seña alojamiento Miami”, supera los 6.125.000 pesos y tiene fecha el 5 de octubre, tal como figura en la siguiente documentación.

Según pudo averiguar este medio, el arreglo mensual con Verónica Ojeda y la cuota de la maestra particular de Dieguito Fernando ronda los 165 mil pesos mensuales, por lo que el dinero restante de la transferencia corresponde a una camioneta y la seña de un alojamiento en Miami para Ojeda. Esta operación se realizó un mes y medio antes del inesperado final de la vida de Diego.

