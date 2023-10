La sorpresiva revelación de Migliore sobre el presente de Centurión: “La gente lo ve…”

El ex arquero de Boca habló sobre el presente del delantero que no juega desde abril de este año. Sus declaraciones.

En los últimos años, varios futbolistas pudieron darse el lujo de utilizar la dorsal n°10 en Boca y uno de ellos es Ricardo Centurión. Su paso por el Xeneize duró tan solo un año en el que se destacó con aquel tridente junto a Cristian Pavón y Darío Benedetto. Tras su salida del club, el futbolista no pudo lograr que su carrera fuera en ascenso y en los últimos mercados de pases, pasó por varios clubes del fútbol argentino como San Lorenzo, Vélez y Barracas Central.

El 2023 no fue muy positivo para Ricky en cuanto a lo futbolístico dado que no pudo convertir goles en los 10 partidos que estuvo presente. Su falta de conducta llevó a que Sergio Rondina no lo tuviera en cuenta y al futbolista no se lo ve en una cancha desde abril de este año. Tras la salida conflictiva del Guapo, su futuro es una gran incógnita y ante este panorama, su amigo Pablo Migliore dio su punto de vista sobre el presente del atacante surgido en Racing Club en el canal de YouTube de Mauro Albarracin.

“La gente lo ve y dice: ‘Mirá este pibe, qué lástima’. ¿Y vos qué sabés si él no quiere vivir esa vida? ¿Qué sabés si a él no le gusta más esta vida que está haciendo?”, comentó el exarquero que supo defender el arco del club de la Ribera hace varios años. Luego, el ex Peñarol y Argentinos Juniors agregó: “A veces juega y a veces no tiene ganas. Juega cuando quiere, ¿cuál es el problema?”. A sus 30 años, Centurión se encuentra sin club y su pase pertenece a Vélez, con quien tiene un vínculo hasta diciembre de 2024.

Sin embargo, desde el Fortín estarían iniciando un procedimiento legal para la finalización de este contrato ante los actos de indisciplina y de no cumplir con el contrato, como la cesión mencionada anteriormente. Cabe destacar que previo al préstamo a Barracas Central, el futbolista con pasado en San Pablo y Genoa tuvo otros episodios con la institución de Liniers, a tal punto de que llegó a entrenarse a contraturno tras haber faltado a varias prácticas sin previo aviso. El otro porcentaje de su pase sigue perteneciendo a Racing, en el que obtuvo dos títulos y se marchó por problemas de conducta.

¿Cómo fue el paso de Centurión por Barracas Central? Luego de su escasa participación en San Lorenzo, Vélez decidió prestarlo a Barracas Central a comienzos de este año. En el arranque de esta etapa, estuvo presente en 9 de los primeros 12 cotejos de la Liga Profesional, aunque la continuidad no fue la que esperaba, sumando tan solo 560 minutos en total y completando los 90 minutos en una sola ocasión. A mediados de abril, jugó su último partido frente al Fortín y desde allí no volvió a pisar un campo de juego. Un desgarro lo alejó de las canchas y tiempo después, Sergio Rondina decidió separarlo del plantel, explicando los motivos de su decisión: “Necesitamos gente que esté involucrada en el día a día. Nos hacía mucha falta, pero no creo que lo tengamos en cuenta“. ¿En qué clubes jugó Centurión? Sus inicios se dieron en el 2012 y a lo largo de su carrera pasó por varios clubes tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Además de Racing, Ricky vistió las camisetas de Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Boca Juniors y Barracas Central en el plano local. Mientras que también pasó por instituciones como San Pablo (Brasil), Genoa (Italia) y Atlético San Luis (México). ¿Cuántos partidos jugó Migliore en Boca? El arquero llegó a Boca proveniente de Huracán, aunque hizo las inferiores en el Xeneize y estuvo en el club entre el 2006 y 2008. En aquella etapa formó parte del plantel campeón del Torneo Clausura 2006, Recopa Sudamericana 2006 y Copa Libertadores 2007. En total, atajó en 16 partidos y recibió 15 goles. Fue DRÁSTICO: Rondina no tuvo pelos en la lengua y decidió qué pasará con el futuro de Centurión

