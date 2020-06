La revelación de Quique Sacco sobre el estado de salud de María Eugenia Vidal

El periodista deportivo rompió el silencio y manifestó cuál es la realidad de su pareja. La ex gobernadora de Buenos Aires continúa aislada en su domicilio, a pocos días de haber dado positivo en el test de coronavirus.

El periodista Enrique ‘Quique’ Sacco rompió el silencio para manifestarse sobre su estado de salud y el de María Eugenia Vidal. Hace pocos días, ambos dieron positivo en el test de coronavirus y es por este motivo que el conductor de Radio del Plata salió al aire en su horario habitual para manifestarse.

“Estoy bien, controlado y siguiendo las indicaciones médicas, con chequeos por videollamada tres veces al día. Felizmente, somos asintomáticos; es decir, no tenemos ningún síntoma de los que son comunes : no tengo fiebre, no tengo dolor de cuerpo, no tengo cansancio, no he perdido el gusto”, aseguró Sacco.

A su vez, agregó: “Esto no es un tema de Argentina, esto es un tema mundial. Algunos países lo han vivido y han tenido rebrotes, otros ya están saliendo; nosotros estamos en un pico muy alto, con cifras de las más altas: casi 2 mil infectados y más de 35 muertes en un día. Quería sumarme en este comienzo para que bajemos todos a tierra y sepamos que se trata de la vida. Que acá lo que hay que priorizar es la vida y el cuidado “

“Fue una semana muy especial, en particular, y en especial para todo nuestro equipo de Radio Del Plata; por eso quería acompañarlos, por lo menos en el comienzo del programa, para llevar tranquilidad y también para seguir con el mensaje profundo de concientizar que estamos enfrentando un virus invisible, que no sabemos ni cómo ni cuándo nos puede contagiar y que lo mejor es la responsabilidad de cuidarse y seguir cuidando a los afectos . Es decir, cuidar al de al lado, cuidar al prójimo”, se extendió Enrique.

Siguiendo con este aislamiento estricto que exige descanso físico y mental. En el caso de María Eugenia, lo mismo. Y en el caso de mi mamá, que tiene 88 años, ella está internada por precaución. Está bien. Sus estudios con respecto a la infección están muy bien“.