La reacción de Reneé Cormillot al enterarse que su padre tendrá un hijo a los 82 años

El nutricionista anunció su paternidad junto a Estefanía Pasquini, que está embarazada de tres meses y su hija mayor se manifestó al respecto. “Voy a ser la madrina”, aseguró.

El jueves, Alberto Cormillot sorprendió en Es por ahí, (América, lunes a viernes a las 11) que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, al revelar que a sus 82 años estaba en la búsqueda de su tercer hijo.

Pero el nutricionista no se pudo aguantar más, y un día después confirmó que Estefanía Pasquini, su pareja 48 años menor, está embarazada de tres meses.

Ante esta noticia, Reneé Cormillot, la hija mayor de Alberto, dialogó con Fernanda Iglesias en el ciclo radial Esto no es Hollywood (Mucha Radio) y contó las repercusiones que tuvieron en su familia ante la llegada de un nuevo integrante.

«Obviamente que todos felices. Yo reaccioné bien. Es admirable que tenga tanto proyecto. Tengo 54 años, así que vamos a llevarnos esa diferencia con mi hermana. Estoy feliz por mi viejo: que siga apostando a la vida es espectacular…«.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini serán padres. Y Reneé, hija del nutricionista, quiere ser la madrina.

Y aseguró que estaba al tanto de que su padre deseaba volver a ser padre: «Lo buscan hace un montón. La cigüeña venía calentando motores y venía vaga. Yo hace como un año o dos que soy la madrina, me lo comunicaron hace mucho y estaba enterada mucho antes de saber que estaba en camino…».

«Así que digamos que estábamos esperando esto. No sé si hicieron tratamiento, no se los pregunté«, continuó. Y si bien aún no se sabe el sexo del bebé, se refirió a los rumores que surgieron en las últimas horas: «No me suena que le vayan a poner Aurora», desestimó.

Luego, reveló como se enteró de la feliz noticia de parte de su propio padre: «La ansiedad lo mató, le faltaba una semana para los tres meses. Yo me enteré hace unas tres semanas. Me lo dijo en una de las pocas visitas que le hice en estos tiempos: tratamos de juntar los temas y ahí me lo dijeron».

Consultada por la vitalidad del nutricionista, su hija confió que no para de sorprenderse con su espíritu: «Papi no tiene esa edad ni adentro ni a fuera. Está perfecto. Sigue haciendo tap y hace aéreo. No condice la edad con su cuerpo. Su filosofía de vida dice que va a vivir hasta los 120 años, así que es un péndex«.

«Nosotros por ser personal de salud estamos vacunados desde hace poco. Mi papá aún no pasó los 20 días de la segunda dosis. Tratábamos de no ir tanto a lo de mi papá para cuidarlo. Hicimos mucho Zoom. Él está vacunado y ella no», dijo Reneé, que se dedica al proteccionismo de animales.

«Lo mejor de todo es que si bien no abandona la clínica, siento que está más relajado y disfrutando de la vida. La juventud de Estefi hace que esté más vital. Él sigue laburando pero se da el tiempo para disfrutar un poco de la vida. A papá siempre le gustaron mucho los chicos. Creo que va a ser una baba constante con su baby«, sentenció, conmovida.

