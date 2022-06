La reacción de Cristina Pérez al ser consultada por su escandaloso cruce con Baby Etchecopar

La periodista fue abordada por noteros que la esperaron en la puerta de Radio Rivadavia, donde trabaja.

Tras el fuerte cruce con Baby Etchecopar, quien la tildó de mala compañera, dijo que «se cagaba toda» y la mandó a pasar «recetas de cocina», Cristina Pérez fue sorprendida este miércoles a la mañana en la puerta de los estudios de Radio Rivadavia por las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece, a las 11).

Con cara de pocos amigos y sin ánimos de brindar detalles al respecto, la conductora de Cristina sin vueltas (Radio Rivadavia, a las 9) saludó al notero del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, así como al de LAM (América, a las 20), quien también estaba presente, y les pidió que respetaran su decisión de no hablar al respecto.

«No quiero hacer de esto una cuestión personal. En mi animó no hay ningún conflicto ni nada. Chicos, ustedes saben que yo contesto todo lo que me preguntan, pero de verdad no quiero», comenzó diciendo en clara referencia al escandaloso pase que ella protagonizó el martes a la mañana con su compañero de radio.

Y siguió repitiendo lo mismo: «Les agradezco un montón, siempre les contesto pero lo mejor que podemos hacer ahora es no hacer de esto una cuestión personal porque si no, no le sirve a nadie».

«¿Con Baby quedó todo bien entonces?», quiso saber el cronista de Socios del espectáculo. «No quiero hacer de esto una cuestión personal, me parece que es lo mejor y les agradezco un montón», dijo la también presentadora de Telefe Noticias (Telefe, a las 20).

El cruce entre los conductores de Radio Rivadavia comenzó en medio de su habitual pase, que este miércoles no se realizó dado ese motivo. La discusión arrancó tras un comentario de Baby acerca de las exigencias que él asegura haber recibido cuando trabajaba en C5N para no hablar de Luana Volnovich, actual titular del PAMI, y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, ambas dirigentes de La Cámpora.

«No se si habrá sido amiga íntima o novia, o nada más que la mejor amiga de Máximo (Kirchner), pero Luana Volnovich, la orden era ‘no se la toca porque es de Máximo’ y con la otra de Quilmes, Mayra Mendoza, ‘no se la toca porque es de Máximo’, serán amigas íntimas, no sé, pero no se las toca porque son de», dijo Baby.

«Igual es muy delicado lo que estás diciendo«, le objetó Cristina, en referencia al comentario sexista que acababa de hacer. «Pero, ¿por qué?», le preguntó Etchecopar, sorprendido. «Es re delicado porque puede entrar en un terreno tan personal, qué sé yo, puede ser ofensivo, difamatorio, no sé quién lo dijo», le contestó Pérez.

«¿Y por qué no ejercés el periodismo e investigás?«, siguió Baby. «Porque no es mi tema, estoy mejor con las escuelas de los chicos que no tienen gas«, explicó la conductora de Telefé Noticias.

A lo que Etchecopar manifestó: «¿Sabés por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera, de pronto cuando uno está ejerciendo el periodismo te cagás toda y empezar a recoger el hilo…». «No me cago toda, Baby», reaccionó la periodista.

«No es la primera vez, Cristina… Te quiero mucho», intentó decirle el también presentador de A24. «Yo no me meto con quien se acuesta la gente, disculpame pero no me meto con quien se acuesta la gente», lo interrumpió ella. Pero él no la dejó.

«Dejame terminar, yo estoy hablando de La Cámpora. Yo no dije acostarse, pregunté si eran amigas, conchabadas de alguno, puestas con el dedo como pasa en este ambiente», agregó Etchecopar antes de levantarse de su asiento y retirarse del estudio.

