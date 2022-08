“La que no quiere pensar en un indulto es Cristina”, sostuvo Alberto Fernández

En su primera entrevista tras el pedido de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández manifestó que “la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo. El indulto es una rémora de la monarquía”.

En el entorno presidencial se comenzó a mencionar en las últimas horas la posibilidad de un indulto para la Vicepresidenta ante una eventual condena, una decisión sobre la que la titular del Senado ya se manifestó en contra a través de sus redes sociales.

“Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los derechos que se le atribuyen”, dijo el Presidente en A Dos Voces. “Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo”, agregó.

Alberto Fernández había respaldado públicamente a Cristina Kirchner través de Twitter, el lunes, inmediatamente después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una pena de 12 años de prisión en su contra por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz, a favor de Lázaro Báez.

“Un Presidente está muy alejado de licitaciones públicas de ese tipo de ese tipo. Si esto es una asociación ilícita todos los diputados y senadores son parte de la asociación ilícita”, afirmó el Presidente .

Horas antes, en una conferencia de prensa sorpresiva, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti leyó un comunicado en apoyo a la Vicepresidenta con la firma, además del mandatario argentino, de Gustavo Petro (presidente colombiano), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia).

El Presidente también da este miércoles su primera entrevista luego de que Sergio Massa fuera designado como el nuevo ministro de Economía de la Nación, con facultades ampliadas. Desde entonces, el líder del Frente Renovador concentró poder en el esquema de toma decisiones del Gobierno Nacional.

Alberto Fernández y otros presidentes latinoamericanos publicaron un comunicado de apoyo a Cristina Kirchner @alferdez @CFKArgentina https://t.co/1WPs0fkIif — misionesonline.net (@misionesonline) August 24, 2022

Dilma y más referentes políticos internacionales salieron a bancar a Cristina

COMPARTIR