La Provincia anunciará medidas económicas tras cónclave con intendentes y empresarios

Habrá hoy un encuentro entre representantes del Estado provincial, jefes comunales y voceros del sector comercial y productivo. Del diálogo surgirá un paquete de resoluciones para atenuar el impacto que tendrá el parate por la cuarentena total en la actividad privada.

El Gobierno provincial concretará hoy una mesa económica conformada por productores, comerciantes, cámaras empresariales y se sumarán jefes comunales. Posterior al encuentro se darían a conocer las decisiones tomadas, considerando la situación que atraviesan los distintos sectores en virtud de la cuarentena dispuesta hasta el 31 de marzo.

El pasado viernes se anunciaron las primeras medidas concretas para los sectores de mayor vulnerabilidad sociales, mediante un auxilio económico a beneficiarios de los tickets Sapucay, de las tarjetas Mbareté y de la tarjeta Mamá Mbareté, y de igual manera, subsidios para el transporte, tanto urbano, como para los choferes de remis y de transporte escolar.

Ese día ya se anticipó que hoy iba a realizarse la mesa económica, aunque sin transcender detalles.

Según fuentes oficiales confirmaron a El Litoral, la Provincia convocó a intendentes y empresarios a una reunión que se llevará adelante hoy, a las 11 de la mañana y descartaron que la misma tenga lugar en la Casa de Gobierno.

Una vez que la misma finalice, se llevarían adelante los respectivos anuncios.

Expectativas

Aunque el encuentro de representantes del Gobierno provincial, empresarios e intendentes sería un hecho, aún no fueron convocados formalmente ciertos voceros del sector privado.

“Nosotros no fuimos convocados por el Gobernador aún. Estamos sí en contacto con ministros y subsecretarios para tratar los distintos temas que atañen a la emergencia, en especial lo que hace a la logística de los comercios y empresas que están habilitados para estar abiertos”, aseguró a El Litoral, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo.

“El Gobernador había dicho que el lunes iba a anunciar medidas económicas, pero salvo las comunicaciones que hemos tenido con los funcionarios, no nos convocaron a una reunión única”, reiteró.

Vale recordar que las distintas entidades que nuclean a empresarios y comerciantes solicitaron durante los últimos días atrás distintas medidas para atenuar el impacto que tiene el parate total por la emergencia sanitaria.

Es el caso de Fecorr, como también la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc). Cada una a través de diferentes comunicados expresaron la necesidad de excepciones impositivas, medidas de aliento para la reactivación (créditos de la banca pública fue uno de los planteos), como también diferimientos en los vencimientos de compromisos con entidades y de servicios públicos.

