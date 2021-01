La Policía ratifica rigurosos controles en predio del Gaucho Gil: No se puede acampar ni permanecer en el lugar

La Policía de Corrientes reiteró la rigurosidad de las medidas restrictivas en el predio del Gauchito Gil, cerca de Mercedes, a pocos días de recordarse su fiesta anual. “En el lugar no se puede acampar ni permanecer de ninguna manera”, reiteró el comisario general Eduardo Acevedo, Subjefe de la fuerza

“La Policía establece dos anillos de seguridad por los festejos: uno en cada uno de los accesos a la Provincia y otro sobre el predio, por rutas 12, 123, 119. Todo es reforzado por personal policial y con el apoyo de otras fuerzas. Se realizan controles de todas las personas”, precisó el comisario general Eduardo Acevedo, en declaraciones a La Dos.

El funcionario policial recordó que “la fiesta está suspendida. Solo habrá una ceremonia virtual”

Acevedo reiteró: “no está permitido acampar ni permanecer de alguna manera. Y el predio estará totalmente vallado”

“El sistema ya está implementado y será hasta el domingo”, dijo

El Subjefe de la Policía remarcó que “los vehículos que necesiten pasar por el lugar serán ‘encapsulados’ y se los acompañará hasta que abandonen la zona de lo que comprende el predio”

Respecto a la información que se les brinda a los visitantes, Acevedo insistió: “el primer anillo es en los principales accesos de Corrientes y allí ya se les informa que están suspendidos los eventos en el predio y que no podrán quedarse en esa zona. No se les prohíbe el ingreso a Corrientes, pero no podrán permanecer en el lugar de ninguna manera”

COMPARTIR