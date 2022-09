La Policía de Corrientes alerta e informa sobre las formas de estafas telefónicas

La Policía de Corrientes alertó sobre diversas modalidades de estafas telefónicas que vienen dándose en la zona. Por caso: simulan secuestros de familiares, fingen la obtención de premios por parte de distintas empresas (telefónicas, agencia de automotores, etc.). aducen que termina la circulación de billetes de moneda nacional y por eso tienen que ser cambiados inmediatamente los «viejos billetes», etc.

En esta oportunidad desde la fuerza se brindó una seria de consejos prácticos para evitar caer en engaños utilizando las aplicaciones como WhatsApp y en Facebook Marketplace.

Hay desde técnicas que inducen a las personas a introducir sus datos privados en enlaces sospechosos (encuestas, por ejemplo) hasta descargar aplicaciones fraudulentas. En ese sentido, acciones tan cotidianas como contestar mensajes de personas desconocidas o abrir enlaces con supuestas ofertas pueden terminar en robos o secuestros de cuentas, tarjetas bancarias o de información sensible almacenada en el celular. Los engaños más frecuentes son los siguientes:

• Falso aniversario de una marca

• Falsas ayudas económicas

• Engaños al azar para obtener datos personales

• Herramientas para espiar WhatsApp

• Secuestro de cuentas de WhatsApp

• Estafas de suplantación de identidad

• Falsas actualizaciones con nuevas funcionalidades

• Distribución de malware a través de la aplicación

Otro ejemplo es el robo de cuenta (account takeover). En este caso, la víctima descarga sin saber un malware que espía los mensajes que lleguen a su teléfono. Tras ello, los hackers instalarán WhatsApp en un nuevo dispositivo y robarán el código de activación vía SMS para solicitar un pago a amigos y familiares.

Esto se puede ejemplificar cuando los ciberdelincuentes nos inducen mediante falsas promesas a completar encuestas y dar información privada, o descargar archivos extraños que incluyen malware.

¿Qué podemos hacer para no caer en estas trampas? «La protección contra la ingeniería social comienza con la educación; los usuarios necesitan aprender que no deben hacer nunca clic en enlaces sospechosos y siempre deben proteger sus credenciales de inicio de sesión, incluso en la oficina, en el hogar etc.

Una de las primeras recomendaciones de los expertos es reconocer que las estafas por WhatsApp existen, pues señalan que a día de hoy hay una gran cantidad de personas que no creen que puedan ser víctimas de estos ataques y confían en los enlaces que les llegan en sus mensajes. Además de ello, un tip que sirve para no caer en estafas es revisar que no haya errores ortográficos u otras irregularidades en los nombres, cargos o enlaces, ya que algunos ciberdelincuentes se hacen pasar por otras empresas.

Otra estrategia usada para diseminar estos enlaces fraudulentos son las cadenas, una práctica común en la que un estafador le pide a un usuario que comparta el enlace malicioso con sus contactos. Si este mensaje viene de parte de una persona conocida, las posibilidades de que alguien haga clic en ese enlace son muy altas. Por ello, evite compartir cadenas o cliquear en estos enlaces.

Por último, tener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados nos ayudará a tener un mayor control de las aplicaciones en nuestro celular.

Facebook Marketplace No solo los compradores son estafados, los vendedores también deben tener cuidado

Facebook Marketplace es la propuesta de comercio electrónico y es que usar esta plataforma es tan fácil como tener un perfil en la red social, pues desde allí se podrá realizar compras o poner artículos en venta.

Productos dañados

A veces se publican productos a la venta que por sus fotografías parecen estar nuevos y en perfecto estado, pero cuando el cliente recibe la compra se encuentra con que el artículo está dañado, no es lo que se ofreció o parece haber sido utilizado antes. Por un lado es posible que esto solo se deba a un vendedor deshonesto como también puede ser un criminal de la estafa.

Falsificaciones

Así como algunos usuarios de Facebook Marketplace se han llevado la sorpresa de recibir artículos dañados, otros se han encontrado con falsificaciones. Por esto, se debe prestar especial atención a perfumes, joyas, cosméticos y ropa de diseñador, ya que son los artículos que mayor frecuencia son replicados. Muchas personas se hallan a la cacería de descuentos y buenos precios en internet, pero este tipo de productos rara vez están en promoción.

Compras que nunca llegan

Esta forma de robar en Facebook Marketplace también es muy común, los criminales ponen a la venta productos que nunca se envían al comprador por que no existen, pero si se quedan con el dinero cobrado a la víctima. Este tipo de estafa es más posible que ocurra cuando el supuesto artículo se encuentra fuera del área local del potencial cliente.

Sorteos y premios falsos

Este tipo de estafa se trata de un caso más de phishing y no ocurre exactamente en Facebook Marketplace, pero los cibercriminales si usan el nombre de la plataforma para enviar enlaces de supuestas rifas de productos o bienes anunciados en el sitio de Meta.

De esta manera, esperan que los receptores de los mensajes abran los supuestos enlaces de los premios como criptomonedas y artículos de lujo, pero que terminan siendo los típicos formularios que se llenan con los datos personales que luego serán robados para continuar suplantando a más personas.

Publicidad engañosa

Se podría decir que esto se trata de una clase de estrategia deshonesta para captar compradores, pues se anuncian promociones muy tentadoras de productos costosos, cuando una persona se encuentra interesada en el artículo, se le informa que la oferta ya no se encuentra disponible y se le ofrece un producto similar pero mucho más costoso o un elemento de una gama y calidad muy diferente.

Estafas a vendedores Robos de datos

Aunque los potenciales compradores son quienes se encuentran más expuestos a las estafas por internet, los vendedores también corren el riesgo de ser estafados, especialmente por Google Voice, que es un servicio que otorga un número de teléfono para realizar llamadas y enviar mensajes desde celulares o computadoras.

Esta modalidad de robo consiste en que el delincuente se hace pasar por un usuario bastante interesado en comprar un producto ofertado, por lo que buscará iniciar una conversación con el comerciante para luego continuarla fuera de Facebook Marketplace. Normalmente llevan al anunciante a Whatsapp, a dónde le enviaran un supuesto código para verificar que están hablando con un comerciante legítimo, pero resulta que es un autenticación en dos pasos para iniciar una cuenta de Google Voice, una vez la persona caiga en la trampa y comparta el código, los criminales suplantaran al comerciante para continuar robando a más personas.

Reembolsos

Esta jugada por parte de los estafadores, consiste en que se hacen pasar un cliente que por accidente consignó una suma de dinero superior al valor de un producto, por lo que le piden al vendedor que les devuelva el dinero que pagaron de más, enviándoles como evidencia la supuesta captura de pantalla de la transacción. Si el emprendedor llega a caer en la trampa, habrá perdido la cantidad de dinero que le solicitó el ladrón.

Estafas por seguros de envíos

En este caso a los emprendedores que venden productos muy costosos, les suelen llegar mensajes de delincuentes que se hacen pasar por compradores que están dispuestos a pagar el costo del envío del artículo, y lo demuestran enviando la foto de la factura del aparente pago por el envío, el robo se trata en que los vendedores supuestamente deben pagar un cargo por un seguro de encomienda.

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EVITAR OTROS ENGAÑOS

Hable y recomiende a los niños o jóvenes y adultos mayores, sobre posibles llamadas de personas extrañas que intentan hacerse pasar como familiar en riesgo de eventuales, secuestros, accidente o intenciones de cambiar dinero.

Recomendar que no existan medidas económicas sobre posibles cambios de moneda. No suministrar, ni aportar datos propios o de familiares, sobre la disponibilidad de dinero. No acatar la orden de mantener abierta la comunicación con el supuesto secuestrador, debiendo inmediatamente realizar las consultas y llamadas al teléfono de la persona supuestamente secuestrada y/o teléfonos de otros familiares que puedan corroborar la ausencia de la supuesta víctima privada de la libertad.

No aportar al supuesto secuestrador, identidad, características, prendas de vestir, ni otros datos que utiliza el estafador para desarrollar su maniobra y preferentemente, mediante la utilización de otro móvil telefónico, simultáneamente llamar al 911, a la Comisaría de su barrio y/o también al 3794-422931 (Delitos Complejos)

