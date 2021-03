La Plata: Un nene de 2 años murió ahogado en la pileta de su casa

El caso es investigado por el titular de la UFI en turno de La Plata, a cargo de Alejandro Marchet, quién solicitó pericias e intervención de la morgue judicial.

Un lamentable hecho tuvo lugar en la tarde de este sábado, cuando un nene de 2 años fue encontrado este mediodía sumergido en la pileta de su casa de la localidad bonaerense de City Bell.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 7 bis, entre 469 y 470, de la mencionada localidad del partido de La Plata, y fue su mamá, Yesica Pilar Ciachini, de 40 años, quien llamó inmediatamente al 911.

Según los primeros datos de la causa, la madre contó que el nene estaba jugando en el patio y que en un momento lo perdió de vista, que lo empezó a buscar y poco después lo encontró sumergido en la pileta.

Poco minutos después llegó una ambulancia del SAME y el personal médico lo trasladó hasta el Hospital San Roque, de Gonnet, donde intentaron reanimarlo, aunque los médicos no tuvieron éxito. Pese a que hubo una rápida intervención y al trabajo de los médicos, no pudieron salvarle la vida.

El caso es investigado por el titular de la UFI en turno de La Plata, a cargo de Alejandro Marchet, quién solicitó pericias e intervención de la morgue judicial para conocer las causales de la muerte.

Corrientes Hoy

COMPARTIR