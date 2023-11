La pelea por los cargos: Milei ahora busca enfriar el contraataque de Macri

Luego de quedar descolocado, Macri logró instalar que se quedaba con cuatro ministerios y el Banco Central. Los libertarios debieron salir a desmentir los nombramientos.

Javier Milei busca enfriar el contraataque feroz de Mauricio Macri, que tocado porque se estaba quedando afuera del gobierno logró instalar en cuestión de horas que se queda con cuatro ministerios y el Banco Central.

De un plumazo el PRO simuló quedarse con medio gabinete, luego de que LPO revelara la situación de debilidad en la que se encontró Macri ante los gestos de autonomía de Milei y sus diagonales con el peronismo. Una crisis para Macri tras semanas en las que se mostraba como el jefe detrás del nuevo presidente.

La expresión más cabal de esa tensión se dio el miércoles, cuando Fernando de Andreis se apersonó en el Hotel Libertador cuando parecía que no le daban nada a Macri. El secretario del ex presidente no la pasó bien y los libertarios lo tratan de «correveidile».

Lo curioso es que luego de filtrar en los medios que De Andreis no fue a pedir cargos, como si hubiera pasado sólo a saludar, Macri pudo instalar desde Arabia que se quedó con cuatro ministerios: Luis «Toto» Caputo en Economía, Luis Petri en Defensa, Patricia Bullrich en Seguridad y Federico Sturzenegger en Modernización. En este último caso con un agravante: echa por tierra la promesa de Milei de reducir los ministerios a los ocho esenciales.

El asedio causó un tembladeral entre los libertarios. La llegada de Caputo desató la furia de los economistas que rodean al presidente electo, que acusaron a «Toto» de «timbero». El ministerio de Modernización no existe en los planes de Milei, que si cede debería agrandar la propia planta estatal que prometió reducir sólo para cumplir los deseos de Macri.

Además, Milei perdió a Emilio Ocampo para el Banco Central, que quedaría en manos macristas, posiblemente de Demián Reidel. Hasta Javier Iguacel se entusiasmó con el movimiento sísmico del macrismo y dejó correr la versión que seguía en carrera para presidir YPF luego de que lo corrieran por un hombre de Paolo Rocca.

En cuanto a todos esos movimientos, en La Libertad Avanza sólo confirmaron que Bullrich irá a Seguridad. La situación pareció desbordar a los libertarios, que debieron salir a desmentir que las otras designaciones sean un hecho.

Fernando Cerimedo, el estratega comunicacional de La Libertad Avanza, salió a aclarar que cualquier nombramiento o anuncio oficial solo lo hará el propio Milei o en su defecto la Oficina del Presidente Electo.

Esa oficina fue creada esta semana y, con una estética que simula a la Casa Blanca, ya recibió cientos de críticas por los errores de ortografía que tienen los comunicados. Iñaki Gutiérrez, el encargado de las redes de Milei, se sumó a las advertencias de Cerimedo, que luego dio un mensaje que acaso confirma la toma del gabinete de Macri: «No se preocupen tanto por los cargos», dijo en sus redes.

En otro post incluso le contestó al periodista Darío Villarruel que chicaneó en Twitter: «Ganó Milei, gobernará Macri y la casta…ah no, mala mía». Tocado, Cerimedo le contestó: «Ganó Milei. Gobernará Milei. Fin».

La pulseada con Macri escaló tanto que Milei tuvo que suspender un viaje confirmado a Estados Unidos que había programado para visitar la tumba de un rabino. La confusión que se vivió fue tal que las cuentas de los libertarios empezaron a cuestionar a La Nación+, donde montaron un pizarrón con los ministros que metería Macri.

Más temprano, uno de los periodistas estrella del canal, Jony Viale, había revelado los espacios que ganaría el PRO en el nuevo gobierno. «Macri es un tiburón», dijo Jony.

