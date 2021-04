La palabra de Guido Kaczka tras el reclamo de un participante que lo acusó de no entregar los premios prometidos en su programa

Cristian Cirigliano denunció que contó que solo recibió un secador de pelo, cuando le habían prometido una heladera y 30 mil pesos

Bienvenidos a bordo es uno de los programas de mayor éxito de El Trece. Con la conducción de Guido Kaczka, el ciclo ofrece varios premios a los participantes que se inscriben y muchos de ellos se van felices. Sin embargo, este no fue el caso de Cristian Cirigliano, quien en octubre del año pasado logró sacar el “lingote rojo” en uno de los populares juegos y contó que solo recibió un secador de pelo, cuando le habían prometido una heladera y 30 mil pesos.

“En octubre fui al programa de Guido en pandemia para tratar de hacer plata porque hacíamos dos viajes por día, y saco el lingote el rojo; y me hacen ir a una oficina en la que firmo un contrato que me entero que tienen 180 días para pagarlo, si no lo firmás no te dan nada. En marzo me llaman que tengo el premio Philco para retirar, les pregunto qué es lo que me iban a dar para no alquilar una camioneta e irme con un flete hasta Capital porque como está la situación de los taxistas es muy complicado. Nunca me contestaron, esperé un mes y cuando llego con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo. En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera”, dijo el hombre en diálogo con Infocielo, y además contó que tampoco recibió el premio en efectivo, únicamente un voucher por 2 mil pesos en un supermercado.

En este contexto, el conductor salió al cruce de esta versión. “El lingote rojo nunca, jamás entregó una heladera. Yo no sé, eso se ve en la tele, no es una cosa que se ve después. No sé por qué él pensó que ese era el premio, la producción me dice que no tiene idea. Me dicen que nadie le dijo que el premio era una heladera. No creo que alguien diga que es una heladera, si es un premio chico. Siempre se habla claro en el programa. Después con los 30 mil pesos hubo un tema con el banco y su cuenta, pero todo estaba en el plazo”, explicó en una nota con Intrusos.

Y agregó: “Todos firman antes el plazo. Y todo estuvo en ese plazo. En este caso fue todo como tenía que ser. Pensá que esto es televisión, cualquier cosa que no se entregue o que no se haga como corresponde… es muy fácil, vas a tener el derecho seguro y se te va a compensar”.

Ésta parece ser la primera vez que el programa del también conductor de La 100 es criticado por uno de sus participantes. De hecho, muchos han ganado varios premios de gran calibre. Incluso, a mediados de marzo una mujer logró ganar el medio millón de pesos en La Pared de la Fortuna. Justo antes de lograr la hazaña, Marina se quebró al leer al aire una carta de sus hijas. “Mamá, quiero decirte que sos una loca de atar, sos alegre y divertida, para todos nosotros sos un personaje. Siempre vas para adelante, luchadora, trabajadora como pocas personas en este mundo. No puedo creer cómo te esforzas para salir adelante, a pesar de las adversidades que nos toca vivir. Sos un alma solidaria por sobre todo, siempre preocupándote por los demás y dándonos a nosotros una mano en lo que puedas”, leyó, muy cargada de emoción.

