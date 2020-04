La nueva cuarentena: Alberto Fernández se guardó lo mejor del anuncio y los cuatro principales gobernadores pagaron el costo político

Tres gobernadores llamaron sobre la medianoche del sábado a un ex funcionario macrista que mantiene contactos con el actual oficialismo. Le plantearon una duda similar: “¿Para quiénes rige lo de las salidas de una hora? ¿Para todos o sólo para las ciudades de menos de 500 mil habitantes?”. Se referían, claro, a la principal novedad del anuncio que hizo Alberto Fernández respecto a la nueva etapa de la cuarentena por el coronavirus que comenzará este lunes. El interrogante, que mantuvieron varios mandatarios hasta la tarde del domingo, partió de una jugada política: el Presidente se guardó para sí lo que supuso como la crema de su mensaje grabado, esta posibilidad de salir un poco de un aislamiento que apoya la gran mayoría de los argentinos, pero que también empieza a mostrar señales de agotamiento.

Con la confirmación del DNU de Fernández, los cuatro principales gobernadores del país ya pagaron el primer costo político: en un comunicado conjunto, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe), más el porteño macrista Horacio Rodríguez Larreta, tuvieron que confirmar que mantenían fuertes restricciones. Toda la Capital, más las principales ciudades de las otras tres provincias (La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe, entre otras), seguirán sin salidas de recreación. Luego se sumó Tucumán.

“Fue una medida que Alberto no conversó en la reunión de teleconferencia con los gobernadores. Y después cuando habló por la tele, la tiró por arriba y no se expidió demasiado. No nos quedó claro”, señalaron este domingo a Clarín cerca de un gobernador opositor. Desde otra provincia, peronista pero de prudente distancia con la Rosada, ampliaron: “En la charla con gobernadores Alberto no confirmó si iba a permitir salir a los chicos. Pero todos entendieron que esa era su intención. Tampoco confirmó si la fecha de la nueva etapa era hasta el 10 de mayo. Todo quedó a la espera de su presentación”.

Otra fuente aporta un dato: “Todos notaron que el Presidente quería hacer lo de las salidas de los chicos, pero no se confirmó nada ahí. Parece que Alberto y Fabiola (por Yáñez, la primera dama) recibieron a representantes de Unicef y estos le plantearon el tema de la necesidad de los chicos de dar una vuelta. También un grupo importante de pediatras alertó sobre los riesgos del encierro para los nenes. De ahí vendría el tema“.

Con la polémica y las dudas instaladas, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, precisó está domingo temprano que serían las autoridades de cada una de las jurisdicciones las encargadas de “evaluar la dinámica” de las salidas de una hora por día. Las cuatro provincias principales, donde vive más del 60% de la población del país, ya avisaron que allí habrá nada o poquísimo.

Luego se conocería que lo mismo haría Tucumán, del también peronista Juan Manzur: “El gobernador lo anunció en la provincia, temprano, y se fue a recorrer el interior. Pero está alineado con Córdoba, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad”, dijeron a Clarín cerca del tucumano.

Según pudo confirmar Clarín, en las charlas previas al anuncio de Fernández, ningún gobernador pidió específicamente como prioridad las salidas de esparcimiento. La principal preocupación es, y sigue siendo para muchos de ellos, generar algún tipo de flexibilización que permita despertar la economía.

El grupo que mejor sintetiza esta demanda es el de los intendentes del Conurbano: tienen pánico de que un relajamiento en las condiciones de la cuarentena dispare la gravedad sanitaria de la pandemia. Aun cuando ese parate les estrangula sus cuentas: las recaudaciones locales les cayeron entre 40% y 50%, en el mejor de los casos.

Con este clima enrarecido y de preocupación por las expectativas que se habían generado, comenzaron los llamados cruzados entre los principales gobernadores. Cuando consensuaron el comunicado conjunto avisaron al Gobierno nacional, donde defienden la autonomía de los distritos para decidir.

“Las provincias lo hacen juntas por el poder político que representan. Entre las cuatro nuclean a más del 60% de la población del país. Los cuatro consideran que es importante mantener un alto grado de cohesión en la Argentina, por eso era fundamental el comunicado. Para los cuatro hay que mostrarse unidos y firmes en cómo debe seguir la cuarentena en la Argentina”, dijeron desde uno de los distritos peronistas del Interior.

En la Ciudad, en tanto, confirmaron que habrá “nada” de salidas de esparcimiento y agregaron que la idea fue hablar con los “distritos de más de 500 mil habitantes para consensuar”. Cerca de Kicillof, previsiblemente, buscaron quitarle volumen a la polémica con Nación: “El decreto habilita a la Provincia a hacer esto. Y salió un rato antes del comunicado”. El ex ministro, como se precisó, tiene una fuerte presión de sus intendentes ante cada decisión.

En Córdoba, Schiaretti dejará el tema en manos de sus propios expertos. “Lo analizará el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Ahí se coordina todo lo que implica el combate al coronavirus en Córdoba. En el COE se unifican las decisiones, los recursos disponibles a nivel provincial y los protocolos de aplicación de medidas en cada sector, explicaron a Clarín desde la provincia.

En Santa Fe, Perotti avisó que en el “Gran Rosario y el Gran Santa Fe” seguirán las restricciones como hasta ahora y se tomarán “siete días” para hacer una nueva evaluación. “Entendemos a la gente, pero el peligro está allí. Y esta es una medida de cuidado para los santafesinos y las santafesinas”, dijo el gobernador, luego del comunicado conjunto y cuando desde las administraciones locales intentaban bajarle el tono a la disputa.

El carril por el que corre la relación de los mandatarios con Alberto Fernández es estrecho y sensible. Argentina se mantiene como uno de los países con cifras de muertos y contagiados relativamente bajas, y el Presidente goza de una popularidad inédita en su carrera política. Además, transferencias mediante, es quien tiene la llave para que algunos gobernadores puedan sostener en pie sus provincias. Salir a cuestionarlo tendría sus costos.