LA NIÑA QUE MUERE DE AMOR POR JESÚS EUCARISTÍA

Como Imelda no tenía edad para comulgar, solía preguntar a las religiosas: «Hermana, la señora comulgó a Jesús y no murió?». Las monjas respondían asustadas: «¿Qué es eso, niña, por qué morir?». La pequeña religiosa respondía: «¿Cómo puede la señora recibir a Jesús en comunión, y no morir de amor y de tanta felicidad?». Porque sucedió que en la madrugada del 12 de mayo de 1333, víspera del Domingo de la Ascensión del Señor, Imelda estaba en la Santa Misa y ya no aguantaba más de tanta voluntad de comulgar. Se preguntaba: «Si Jesús mandó ir a Él a los niños, ¿por qué no puedo comulgar?». El sacerdote ya acababa de dar la Sagrada Comunión a las religiosas cuando todos vieron: una hostia salió del cibio y voló por la capilla. Paró sobre la cabeza de Imelda. El sacerdote, entonces, entendió que era hora de comulgar.