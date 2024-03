La motosierra Não tem fim: La Unne no garantiza el funcionamiento de todo el año por retención de fondos

El Gobierno nacional no envía los fondos que le corresponden a la Universidad Nacional del Nordeste, y peligra el normal funcionamiento de la Alta Casa de Estudios durante todo el año.

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), reconoció que el Gobierno nacional no está girando los fondos que le corresponde a la Alta Casa de Estudios, y no aún no puede garantizar el normal funcionamiento durante todo el 2024.

Las afirmaciones del titular de la Unne fueron realizadas en una reunión del Consejo Superior. Allí detalló la dura situación que atraviesa la institución desde que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación.

«Se supone que en el mes de marzo habría un refuerzo del crédito presupuestario para gasto de funcionamiento, de un porcentaje que sería alrededor de 60%», dijo.

Sin embargo, el rector de la Unne advirtió que «esto no alcanzaría tampoco para inclusive poder terminar el ciclo lectivo».

En el mismo sentido, indicó que se hizo una inversión para «garantizar el inicio de las clases».

