La madre del Morro responsabilizó al presidente de Godoy Cruz por el trágico final del futbolista:

“Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse -el Morro buscaba regresar a Nacional- y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, señaló en declaraciones al diario El Sol de Mendoza.

En la misma línea, acusó al dirigente de no haberla acompañado a ella ni al Morro en su momento: «Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas”.

TYC SPORT