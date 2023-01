La lucha de Mateo para poder caminar

Mateo es un «pequeño guerrero» correntino que necesita la ayuda de todos. El Hospital Garrahan otorgó un turno para atenderlo debido a que una cirugía de columna no salió como se esperaba y quedó con una paraplejia de miembros inferiores. Su familia necesita juntar fondos de manera urgente para viajar. «Para quienes nos conocen saben de nuestra lucha. Hace casi 5 meses, Mateo no volvió a caminar debido a una cirugía de columna que no salió como soñábamos, dejándolo con una paraplejia de miembros inferiores», escribió en su muro de Face Anneth González, su mamá…

