La lista criminal de Anibal Lotocki por mala praxis

La trágica partida de Mariano Caprarola a los 48 años impactó muy fuerte en el mundo del espectáculo y volvió a poner en el foco de la tormenta a Aníbal Lotocki, su ex cirujano plástico. Pero este caso no es aislado, ya que el ex panelista se suma a una lista de víctimas que denunciaron públicamente a Lotocki por malas prácticas médicas. algo que hizo que el médico finalmente se encuentre inhabilitado para ejercer la medicina desde julio, pero su historial de controversias persiste. Uno de los casos más notorios es el de la actriz Silvina Luna, quien está luchando contra problemas de salud durante más de una década luego de someterse a una cirugía estética con Lotocki. La mala praxis que sufrió le provocó una hipercalcemia crónica e insuficiencia renal. Recientemente, Luna enfrentó complicaciones respiratorias que resultaron en su internación en terapia intensiva. La lista de afectados continúa creciendo. ya que, Gabriela Trenchi, fue otra víctima, y enfatizó que Lotocki estuvo bastante tiempo practicando medicina a pesar de las decisiones judiciales en su contra.

