La Justicia elevó a juicio una segunda denuncia de abuso contra el ginecólogo correntino

El ginecólogo Gerardo Dahse está siendo juzgado por abusar a una paciente en su consultorio de la ciudad de Corrientes. Ahora la jueza, Josefina González Cabañas, ordenó elevar a juicio una segunda causa en su contra. Además, se evalúa la posibilidad de reabrir otra que había sido archivada.

«Los defensores tienen la opción de apelar y si no lo hacen dentro de los tres días, el expediente pasaría a manos del Tribunal Oral Nº 2, explicó la magistrada. Según la autoridad judicial, en esta oportunidad se trata de una víctima que actualmente vive en España, pero el hecho habría ocurrido en febrero de 2008.

Dahse está desde esta semana sometido a un juicio por abuso sexual gravemente ultrajante y ahora se suma otra causa que fue elevada a juicio por un hecho ocurrido en 2008, mientras se sustancia el caso ocurrido en 2011. «La denuncia por abuso sexual con acceso carnal fue radicada en marzo de 2022 y prevé una pena de 6 a 15 años de prisión. Si lo declaran culpable en ambas causas, se suman la penas», agregó la jueza.

Por otra parte, Carolina Marello, una de las víctimas que lo denunció, contó que la semana que viene podría reabrirse la causa que en su momento prescribió. «Estamos todas las chicas exigiendo lo mismo, que esta persona macabra no siga libre, ejerciendo y cobrando un sueldo en la obra social de la provincia», dijo a un canal de noticias local. Recordó que la causa de su caso prescribió porque se caratuló como abuso sexual simple, ya que no se tuvieron en cuenta una serie de agravantes. Según su denuncia, en esa época el médico la habría dormido para abusar de ella, siendo menor de edad. «Superar, no se supera, tenemos que aprender a vivir con esto», expresó la mujer, que intentará que la causa se reabra o se inicie una buena demanda. «Él me afectó mucho, sobre todo cuando me lo crucé en la calle y me enfoqué en mis hijos, para los que quiero un mundo mejor», recalcó Carolina.

«Quiero justicia y que esta persona deje de lastimar a mujeres», adelantó y recomendó a quienes sean víctimas «seguir, tomar esto como aprendizaje». Destacó que tuvo apoyo de mucha gente y que «gracias a que esto se hizo visible, que iba a tener que vivir mi vida sabiendo lo que me pasó y nada más, y que otra chica denunció, se va a hacer justicia». Carolina es una de las testigos en el juicio que inició este miércoles, junto a otra de las denunciantes. Sin embargo, por cuestiones laborales no concurrió y lo hará cuando le toque presentarse ante los jueces.

A mediados de la semana inició ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Capital el juicio contra el profesional de la salud por un delito contra la integridad sexual de la paciente. Fuentes judiciales informaron que en esa primera jornada, que se extendió por más de cinco horas, se procedió a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía que instruyó el caso. Una vez puesto al tanto de la acusación en su contra y de las pruebas que la sostienen, el tribunal ofreció al acusado la posibilidad de hablar, pero este siguiendo el consejo y la estrategia de sus defensores optó por abstenerse, ya que puede pedir la palabra en cualquier momento del debate. Acto seguido, declaró la denunciante y a pedido de la querella el imputado se retiró de la sala para evitar la revictimización de la mujer.

