La Justicia desestimó la denuncia de Dalma y Gianinna por la marca «Maradona»

Se consideró «improcedente» la medida solicitada por Dalma y Gianinna Maradona sobre Matías Morla, propietario de la marca.

Dalma y Gianinna Maradona habían denunciado a Matías Morla por defraudación por administración fraudulenta. Según había indicado Infobae, esta denuncia a Morla es por haber creado una firma con «sello de goma para quedarse con la marca Maradona». Las hermanas alegaban que el letrado se apropió de la marca “en base a la traición, la deslealtad, la infidelidad y el abuso de poder».

Las hijas del astro argentino y Claudia Villafañe le pidieron al juez que no le permitan ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas «Maradona».

La Justicia no tardó mucho en expedirse al respecto y no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Matías Morla «ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona”. Además, aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial.

“La medida de no innovar solicitada es improcedente, pues importa, bajo pretexto de un procedimiento cautelar, impedir u obstaculizar a la demandada (Matías Morla) el derecho de índole constitucional de ocurrir a la justicia para peticionar la defensa de los derechos que considere lesionados”, reza una parte del fallo a la que tuvo acceso minutouno.com. En otro apartado, se indica: “no se halla discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas cuya reivindicación y nulidad aquí se intenta”.

