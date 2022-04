La intimidad del casamiento de Jorge Lanata: ¿Dónde se sentó Mauricio Macri?

Tanto el periodista como Elba Marcovecchio dieron el «sí» y celebraron a lo grande ante 120 invitados, entre los que se destacaron muchos famosos.

Jorge Lanata se casó este sábado con Elba Marcovecchio. Luego de pasar por la iglesia y dar el “sí”, ambos se dirigieron al Dok Haras de Exaltación de La Cruz, donde los esperaron 120 invitados. Entre este selecto grupo, se destacaron figuras del mundo del espectáculo, la música y la política. Para muestra un botón, Mauricio Macri estuvo presente junto a Juliana Awada.

Minutos después de pararse frente al cura, la abogada habló con la prensa y se mostró rutilante junto a su flamante esposo. “Estoy feliz, muy feliz, además siento que nuestros familiares están también muy felices y eso me pone más contenta todavía”, declaró.

Jorge Lanata se casó el sábado 23 de abril con Elba Marcovecchio.(Gentileza: Infobae).

Por supuesto que el periodista no se quedó atrás y aseguró que “esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Cuando uno busca generalmente no encuentra. Lo que me pasó con Elba, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme. ¿Y por qué no? Casarme en la tercera edad no es tan malo; primero porque nos encontramos, porque quiero estar con ella siempre”.

La intimidad de los invitados al casamiento de Jorge Lanata

Entre los 150 asistentes, se destacaron muchos colegas periodísticos de Lanata, como Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Maguel, Marina Calabró, Nicolás Wiñazki y Gabriel Levinas, entre otros.

El abrazo de Jorge Lanata y Chano Charpentier.

La política no se quedó afuera y, además de Mauricio Macri, el dipurado Martín Tetaz también dijo “presente”. Por su parte, Yanina Latorre también asistió junto a Diego Latorre. A su vez, hicieron lo propio Mariana Fabbiani y Chano Charpentier, a quien se vio a los abrazos con el novio.

Mauricio Macri y Juliana Awada estuvieron en la mesa principal del casamiento.

En cuanto al ex mandatario, lo ubicaron junto a la ex primera dama en la mesa principal, la cual compartieron, como dato curioso, con el ex cantante de Tan Biónica. En efecto, circuló un video en las redes sociales, en el que se puede ver a Lanata en la mesa principal, casi como recibiendo a quienes fueron llegando. Acto seguido, abrazó fuertemente a Chano, mientras de fondo aparecieron el ex jefe de Estado y Mariana Fabbiani, a las risas.

