La industria creció 2,5% en el primer cuatrimestre del año, la suba más alta de últimos cinco años La producción industrial creció en abril un 1,7% respecto a igual mes de 2022 y un 1,2% en relación a marzo de este año. Las cifras significaron el mayor nivel de actividad para este período del año desde al menos 2016. La actividad industrial acumuló en el primer cuatrimestre del año un incremento del 2,5% en comparación con igual período del año anterior, lo que significó la suba más alta en los últimos cinco años para ese lapso, destacó este jueves la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Los datos se desprenden del Índice de Producción Industrial Manufacturero que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En efecto, la producción industrial creció en abril un 1,7% respecto a igual mes de 2022 y un 1,2% en relación a marzo de este año. Las cifras significaron el mayor nivel de producción para un abril desde al menos 2016 (inicio de la serie). En un comunicado, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, destacó que «la actividad industrial, a pesar de todas las dificultades de nuestra economía, sigue creciendo y esta tendencia no es producto del azar. Hoy el empleo formal privado tiene los niveles más altos en 14 años, lo mismo que la inversión, que fue el motor del crecimiento de la actividad el año pasado». El funcionario aseguró que «tenemos 34 meses de expansión del empleo privado registrado en la industria, con sectores como el automotriz, que acumula el mejor comienzo de año en términos de actividad desde 2014. Los números son alentadores e integrales». Y agregó que «desde el primer minuto de su gestión, el ministro de Economía Sergio Massa nos pidió sostener el nivel de actividad y lo estamos cumpliendo con políticas concretas». Los sectores que más contribuyeron al crecimiento fabril en abril fueron: industrias metálicas básicas, con un avance del 36,3% respecto a igual mes de 2022; refinación de petróleo, que subió un 11% interanual; otros equipos, aparatos e instrumentos (+13,1% interanual); y automotriz (+4,7%). El verdadero efecto derrame: las industrias no energéticas que más se beneficiarán con el boom en petróleo, gas y litio