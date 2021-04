La IGJ detectó transferencias ilegales por $54 millones a Macri mientras era presidente y pidió anular su fideicomiso ciego

El dinero provino de una empresa que solo repartió dividendos para Macri y que, a su vez, los obtenía de otra firma donde una de las accionistas es Juliana Awada. Irregularidades y fraudes que Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, pedirá que se investiguen judicialmente.

El fideicomiso ciego que Mauricio Macri anunció para transparentar el manejo de su patrimonio durante su presidencia no tiene un solo papel en regla. La Inspección General de Justicia (IGJ) que conduce Ricardo Nissen solicitó que se lo declare nulo por numerosas irregularidades y detectó transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos a Macri durante su gobierno de una sociedad donde tenía acciones Juliana Awada, su esposa.

En la resolución 226, a la que accedió El Destape, la IGJ remarcó que todo lo que hizo Macri con su fideicomiso ciego fue irregular. Por empezar, que la figura del fideicomiso ciego no existe en Argentina, que Macri en su declaración jurada como Presidente puso un patrimonio con un monto de fantasía que era 5 veces menor solo a lo que su hermano Gianfranco declaró en la amnistía fiscal y aún así no incluyó todos sus bienes en ese fideicomiso, que le dio el manejo de esa parte de su patrimonio a una empresa fundada por un funcionario propio y, para colmo, que nunca perdió el manejo de esa porción de su patrimonio y lo hacía a través de Laura “técnicamente no es delito” Alonso, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción.

Pero lo más notable es que Macri recibió 54 millones de pesos en cuatro transferencias que para la IGJ son ilegales.

“He decidido hacer un fideicomiso ciego y destinar a un conjunto de personas independientes que van a disponer todos mis bienes y se van a encargar de administrarlo mientras dure mi tarea pública«, anunció Macri el 7 de abril de 2016, a los pocos días de que su nombre apareciera involucrado en los Panamá Papers. Pero lo cierto es que mintió en todo. En el contrato del fideicomiso figura que Macri quería “evitar conflicto de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante todo el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina”. Pero la IGJ encontró irregularidades de todo tipo. La IGJ afirma que “era imposible que pudiera dar transparencia a la administración de su patrimonio” cuando “Macri no aportó todo su patrimonio personal sino una parte muy reducida de este”. Dejó afuera varias firmas y 18 millones de pesos que tenía en Bahamas y que aseguró que trajo al país. Macri eligió para cuidar esa parte de su patrimonio a Seguridad Fiduciadia SA, una empresa privada fundada por Carlos Marcelo D’Alessio, su escribano de Gobierno. Es el tío del espía ilegal. Sobre Seguridad Fiduciaria la IGJ afirma que “su constitución y su actuación posterior es nula de nulidad absoluta” y también pidió su nulidad. Macri solo puso su participación en 4 sociedades que “carecían de toda vocación de generar réditos” y donde tenía menos del 20% de las acciones. Las 4 empresas que incluyó Macri (Agro G, 4 Leguas, Molino Arrocero del Río Guayquiraró y Maria Amina) no eran, para la IGJ, “estrictamente hablando, verdaderas sociedades, sino meros esquemas societarios que encubrían la actividad agropecuaria unipersonal el empresario José Alberto Andrés Uriburu”. Las empresas no daban dividendos excepto Agro G, que le transfirió 54 millones de pesos a Macri en una maniobra que para la IGJ es ilegítima. El origen de esos 54 millones de pesos era otra empresa, Latin Bio, donde Juliana Awada, la esposa de Macri, tiene el 20,25% de las acciones, según reconstruyó la IGJ. Una pinturita. Por todo esto y más es que Nissen firmó la resolución 226 que promueve “acción judicial de nulidad” del “Contrato de fideicomiso ciego de administración” entre Macri y Seguridad Fiduciaria. 54 millones Uno de los datos que revela la resolución de la IGJ es que Macri recibió cuatro transferencias por un total de de 54 millones de pesos por parte de Agro G, una de las empresas en las que tiene acciones y que incluyó en su falso fideicomiso ciego. Y que todo fue ilegal, con fondos que provenían de una firma donde Juliana Awada es accionista y que se transferían únicamente a Macri. La mecánica fue la siguiente. Desde octubre de 2008 Macri tenía el 20% de la empresa Agro G. Otro 40% lo tenía Ventilux SA, radicada en Uruguay, y el 40% restante José Alberto Andrés Uriburu. Macri le transfirió sus acciones al Fideicomiso Ciego el 11 de julio de 2016 y las recuperó el 11 de febrero de 2020. Datos que encontró la IGJ: Agro G nunca repartió dividendos ni pagó honorarios a sus directores ni confeccionó la memoria de sus estados contables anuales. Sin embargo hizo transferencias de dividendos por 54 millones de pesos a Macri. ¿Como? A través de acciones preferidas que fueron creadas en 2013 pero no anotadas en el registro de acciones. O sea, todo en negro. ¿Como explican que la empresa nunca repartiera dividendos a sus dueños pero sí 54 millones a Macri? “La emisión de las referidas acciones preferidas -detalla la IGJ- constituyeron al instrumento para la fuga de grandes sumas de dinero de la sociedad Agro G en exclusivo beneficio del ‘Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración’”, o sea, de Macri. El 26 de abril de 2016 Macri participó por última vez en la asamblea de socios de Agro G. Fue 19 días después de que anunciara la creación del falso fideicomiso ciego donde pondría estas acciones. Al año siguiente, en 2017, la firma Agro G hizo algo extraño. Así lo describe la IGJ: “a diferencia de lo acontecido en ejercicios anteriores, se produjo una insólita y no menos irregular distribución de dividendos, pues por unanimidad se decidió abonar la suma de pesos 10.160.400 en concepto de dividendos en efectivo, pero exclusivamente a quien era, en ese momento, el único titular de las acciones preferidas, esto es, la accionista Fideicomiso Ciego de Administración”. O sea a Macri. Esos 10.160.400 venían de la empresa Latin Bio SA, de la cuál Agro G es accionista. Agro G recibía supuestos dividendos de Latin Bio y se los transfería íntegros a Macri. Con un dato más: la IGJ encontró que Awada, la esposa de Macri, tiene el 20,25% de Latin Bio. Esa maniobra de dividendos de Latin Bio transferidos a Agro G y luego directo a Macri la repitieron 4 veces: 31 de diciembre de 2017, por $10.160.400. 4 de abril de 2018, por $7.699.725. 18 de octubre de 2018, por $25.860.107 1 de agosto de 2019, por $10.566.592 Total: $54.286.824 transferidos a Macri durante su presidencia de manera irregular.

